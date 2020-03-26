Футболисты «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса

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вчера, 12:00

Сообщается, что футболисты «Барселоны» отказались от предложения руководства клуба о временном снижении заработной платы в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Каталонский клуб пытается минимизировать финансовые потери из-за тяжелой ситуации, но игроки не поддержали данную инициативу.

Однако «Барса» продолжает переговоры по этому поводу с лидерами команды, включая Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жерара Пике.

Нежелание футболистов каталонского клуба пойти на встречу «Барселоне» связано в первую очередь с тем, что в последнее время игроки находятся в непростых отношениях с боссами «блаугранас».

Ранее стало известно, что «Барселона» намерена продать 8 игроков.