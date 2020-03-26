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Футболисты «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса

вчера, 12:00

Сообщается, что футболисты «Барселоны» отказались от предложения руководства клуба о временном снижении заработной платы в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. 

Каталонский клуб пытается минимизировать финансовые потери из-за тяжелой ситуации, но игроки не поддержали данную инициативу. 

Однако «Барса» продолжает переговоры по этому поводу с лидерами команды, включая Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жерара Пике.

Нежелание футболистов каталонского клуба пойти на встречу «Барселоне» связано в первую очередь с тем, что в последнее время игроки находятся в непростых отношениях с боссами «блаугранас».

Ранее стало известно, что «Барселона» намерена продать 8 игроков.

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Все комментарии
Casey Ryback
Casey Ryback ответил Dudikoff
вчера в 22:52
Майкл, я хочу с тобой поспарринговаться... Иди сюда!
SuperGobb
SuperGobb ответил Agamaga
вчера в 22:51
Вот как раз таки с таких как Месси исправно получают налоги, он в Испании из спортсменов больше остальных заплатил, какой он преступник? Ты бы хоть иногда думал, что пишешь. Если в адрес таких людей говорить, что они преступники, то кто тогда руководЯтели стран, которые откровенно грабят? Мужик, если не инвалид способен себя прокормить, а не ходить побираться.
Тогда месси вообще посадить нужно. Он кроме того, что налоги крысит, еще и помогает лодырям (по твоей логике), тем самым засоряет генофонд человечества. А руководители стран воруют и правильно делают, потому что народ преимущественно может поднимать бучу лишь в соцсетях, а в реале слабо. Так что имеете то, что заслужили и того, кого заслужили. Аха-ха)
Agamaga
Agamaga ответил SuperGobb
вчера в 22:24
Вот как раз таки с таких как Месси исправно получают налоги, он в Испании из спортсменов больше остальных заплатил, какой он преступник? Ты бы хоть иногда думал, что пишешь. Если в адрес таких людей говорить, что они преступники, то кто тогда руководЯтели стран, которые откровенно грабят? Мужик, если не инвалид способен себя прокормить, а не ходить побираться.
Agamaga
Agamaga ответил Рауль-Зидан
вчера в 22:20
А где гарантии, что такая ситуация не будет повторяться из года в год?
SuperGobb
SuperGobb ответил Agamaga
вчера в 22:20
Впрочем, ничего нового, старая пластинка играет. А тем временем любимый криш сбежал из команды раньше остальных к мамке, и голый торс рекламирует на фоне катастрофы. Вот оно лицо команды. А им все Месси мешает, который деньги выделяет на лечение.
Аха-ха), не пытайся представить преступника святым. Если бы такие толстосумы, как месси и ему подобные, исправно платили налоги и жили по закону, то и побираться никому не нужно было. ))
Agamaga
Agamaga ответил SuperGobb
вчера в 22:10
Впрочем, ничего нового, старая пластинка играет.
А тем временем любимый криш сбежал из команды раньше остальных к мамке, и голый торс рекламирует на фоне катастрофы. Вот оно лицо команды. А им все Месси мешает, который деньги выделяет на лечение.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил Dudikoff
вчера в 22:08
Также не факт что чемпионаты вообще будут доиграны
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил Dudikoff
вчера в 22:07, ред.
Потому что клубы сейчас не получают доход . У них нет денег ни со стадионов , они не получают деньги ни с игр не чемпионатов и ЛЧ . Также многие спонсоры не выплачивают клубам Деньги . Нету игр , нету рекламы а значит нету денег. По сути клубы сейчас не зарабатывают , если есть резервы то они их будут отдавать , если нету , придётся брать кредиты и выплачивать ЗП
SuperGobb
SuperGobb ответил Брулин
вчера в 22:07
70 это слишком нагло, ни один человек в мире в здравом уме на такое не согласится.Надо было 20-30% скидку просить
Да ладно вам)
SuperGobb
SuperGobb ответил Agamaga
вчера в 22:06
Какой-то вброс. Игроки в том числе и Месси выделяют млн евро на борьбу с этим вирусом, а пишут, что игроки не согласны получать меньше, чем прописано в контракте. Такая ситуация сложилась во всех клубах. Во всех клубах сейчас ситуация 100% одинаковая. Хейтеры Месси пусть про пеналду пишут как он сбежал под юбку матери бросив и наплевав коррупуионный клуп Италии. Хотя что с них взять.
    SuperGobb
    SuperGobb ответил Funny_Smailik
    вчера в 22:05
    А ты бы отказался от отпускных еслиб тебя плохой работодатель уволил? =)
    Это называется - расчетные. Туда входит компенсация за неиспользованные дни отпуска, ну и если положено, то компенсационные выплаты по сокращению, трёхмесячное пособие по уходу на пенсию и.т.д.))
    Agamaga
    Agamaga ответил SuperGobb
    вчера в 22:04
      SuperGobb
      SuperGobb ответил Funny_Smailik
      вчера в 22:03
      Дураки хейтеры! Они сливают Бармалея, чего не понятного?! Правильно поступают! Пусть президент сменится, грязный тип с грязными методами, это он испортил репутацию клуба :(
      Тут палка, как говорится, о двух концах (как посох, аха-ха), правильно ты говоришь - его методы грязные, но если бы не его грязные методы, то барса была бы бестрофейником.))
      Agamaga
      Agamaga
      вчера в 22:01
        SuperGobb
        SuperGobb
        вчера в 22:01
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          вчера в 20:24
          Видать дизлайкеры очень рады понижению зарплаты на время грядущей отсидки дома на карантине в РФ.Иначе, как объяснить
          Thom52
          Thom52
          вчера в 20:09
          Репутационные потери этих футболистов будут таковы, что снижение зарплаты покажется мечтой.
          Союзник противников
          Союзник противников
          вчера в 19:24
          "Отказаться" можно от повышения выплаты,а от понижения-нет. С понижением можно не согласиться.
          GooSe25
          GooSe25
          вчера в 19:15
          Ой как же так Лёня Мессин , с детства за барсу, со своими миллиардами не хочет снижать себе зп.. в таких ситуациях и раскрывается сущность игроков, преданность клубам и тд
          League1
          League1
          вчера в 19:12
          барселона больше, чем клупп))) Гномяра предан барселоне не из-за денег)))
          112910415
          112910415
          вчера в 18:47
          Когда в товарищах согласья нет ...
          Fаntоmаs
          Fаntоmаs
          вчера в 18:44
          правильно
          DEIVID
          DEIVID ответил lobsterdam
          вчера в 18:32
          при наступлении катастрофы договоры не действуют! Разве можно требовать зарплату на тонущем корабле?чего тут упираться-то и договором трясти перед носом?
          Пока нет никакой катастрофы.
          mortid
          mortid
          вчера в 18:04
          Вот они, животные, живущие только ради того, чтобы жрать ска )))
          Dudikoff
          Dudikoff ответил Рауль-Зидан
          вчера в 17:54
          Нет , как начнут играть ,после этого и начнут поучать в полной мере
          Как я понимаю - футболист подписывает контракт на 5 лет, каждый год он получает фиксированную сумму. Я бы понял, если бы чемпионат не был доигран, тогда другой вопрос. Но если сезон завершится, то почему игрок должен за год получить меньше, чем прописано в контракте?
          Рауль-Зидан
          Рауль-Зидан ответил Dudikoff
          вчера в 17:33
          Нет , как начнут играть ,после этого и начнут поучать в полной мере
          Dudikoff
          Dudikoff
          вчера в 17:26
          Что-то не понятно. А если чемпионат доиграют, то компенсируют потом или как?
          Funny_Smailik
          Funny_Smailik ответил Шишанутый
          вчера в 17:19
          Как так барсафаны же говорили что Месся готов даже за без платно играть в их клубе что такой якобы преданый игрок и любит клуб а оказывается в трудные времена не хочет даже на уступки пойти в то время как в других командах все соглашаются на пониженее и Топы помогают слабым клубам с финансами.
          А ты бы отказался от отпускных еслиб тебя плохой работодатель уволил? =)
          Funny_Smailik
          Funny_Smailik
          вчера в 17:17
          Дураки хейтеры! Они сливают Бармалея, чего не понятного?! Правильно поступают! Пусть президент сменится, грязный тип с грязными методами, это он испортил репутацию клуба :(
          ARMENIAN
          ARMENIAN
          вчера в 16:55, ред.
          Как же бесят эти зажравшиеся, капризные, обнаглевшие дармаеды!
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