Футболисты «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса

Сообщается, что футболисты «Барселоны» отказались от предложения руководства клуба о временном снижении заработной платы в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.
Каталонский клуб пытается минимизировать финансовые потери из-за тяжелой ситуации, но игроки не поддержали данную инициативу.
Однако «Барса» продолжает переговоры по этому поводу с лидерами команды, включая Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жерара Пике.
Нежелание футболистов каталонского клуба пойти на встречу «Барселоне» связано в первую очередь с тем, что в последнее время игроки находятся в непростых отношениях с боссами «блаугранас».
Ранее стало известно, что «Барселона» намерена продать 8 игроков.
А тем временем любимый криш сбежал из команды раньше остальных к мамке, и голый торс рекламирует на фоне катастрофы. Вот оно лицо команды. А им все Месси мешает, который деньги выделяет на лечение.
А тем временем любимый криш сбежал из команды раньше остальных к мамке, и голый торс рекламирует на фоне катастрофы. Вот оно лицо команды. А им все Месси мешает, который деньги выделяет на лечение.
А месси твой и сам гномовирус. Аха-ха)
А месси твой и сам гномовирус. Аха-ха)
Такая ситуация сложилась во всех клубах. Во всех клубах сейчас ситуация 100% одинаковая.
Хейтеры Месси пусть про пеналду пишут как он сбежал под юбку матери бросив и наплевав коррупуионный клуп Италии. Хотя что с них взять.
Такая ситуация сложилась во всех клубах. Во всех клубах сейчас ситуация 100% одинаковая.
Хейтеры Месси пусть про пеналду пишут как он сбежал под юбку матери бросив и наплевав коррупуионный клуп Италии. Хотя что с них взять.
Говорим барса, подразумеваем алчность, а неплательщик налогов гном настоящий символ этого корыстолюбивого клуба. Аха-ха)
Говорим барса, подразумеваем алчность, а неплательщик налогов гном настоящий символ этого корыстолюбивого клуба. Аха-ха)