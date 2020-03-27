Лэмпард: «Давить на игроков – последнее, что я хочу делать сейчас»

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сегодня, 17:36

Наставник «Челси» в FaceTime-разговоре с официальным приложением клуба The 5th Stand заявил, что не хочет оказывать давление на игроков в вопросе поддержания физической формы. По словам тренера «синих», футболисты пребывают в сложной ситуации, поскольку не знают, когда возобновятся турниры, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Оказывать давление на игроков без причины — последнее, что я хочу делать сейчас, когда они находятся в этом положении, не зная даты возобновления матчей.

Лэмпард добавил, что призывает игроков «Челси» заботиться о своих семьях.

Мое послание игрокам всегда было таким: «Заботьтесь о своих семьях в это время».