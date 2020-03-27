ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Давить на игроков – последнее, что я хочу делать сейчас»

сегодня, 17:36

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард в FaceTime-разговоре с официальным приложением клуба The 5th Stand заявил, что не хочет оказывать давление на игроков в вопросе поддержания физической формы. По словам тренера «синих», футболисты пребывают в сложной ситуации, поскольку не знают, когда возобновятся турниры, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Оказывать давление на игроков без причины — последнее, что я хочу делать сейчас, когда они находятся в этом положении, не зная даты возобновления матчей.

Лэмпард добавил, что призывает игроков «Челси» заботиться о своих семьях.

Мое послание игрокам всегда было таким: «Заботьтесь о своих семьях в это время».

Отметим, что ранее полузащитник МЮ Джесси Лингард рассказал, чем занимается в самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Все новости
Дайч: «Увидим, возобновится ли сезон, но мы надеемся на это»
Сегодня, 18:56 Комментарии2
20 лет Жозе Моуриньо у бровки: блестящие и ужасные моменты
Сегодня, 18:54Александр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии2
Ярошик: «Не испугался бы, если бы прямо сейчас позвали в ЦСКА»
Вчера, 19:54 Комментарии13
СлухиРангник не возглавит «Милан». Главные кандидаты — Эмери и Спаллетти
Вчера, 10:43 Комментарии14
Рангник и «Милан» согласовали трансферный бюджет
25 марта Комментарии1
Жезуш – журналистам: «Это вы должны были заразиться вирусом»
25 марта Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100