Перспективнейшие молодые тренеры мира

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сегодня, 18:52

Пока Коло Туре мечтает покорить АПЛ в качестве менеджера, «Соккер.ру» выделает практикующих юных специалистов.

Сергей Семак (44 года, Россия, «Зенит»)

Учитываем лишь тех, кому нет 45 лет, стараясь выделять людей, что успешно работают на довольно высоком уровне. Пусть Сергей Богданович не в топ-5, пусть его «Зенит» пока доминирует лишь в чемпионате России, но не забывайте, что речь о 6-7 по силе национальном первенстве Европы. Семак, в отличие от почти всех в этом списке, уже становился чемпионом в качестве тренера. А поскольку ему всего 44 года, то российского специалиста, как раньше Ганчаренко, выделяют среди молодых и талантливых даже за рубежом. Плохо, что Семак не учит английский язык и не имеет амбиций по работе за пределами РПЛ , но если прибавит с «Зенитом» — оправдает авансы, которыми его щедро наградили руководители клуба. У всех молодых наставников в списке есть грубые ошибки, но не все могут взять два чемпионства за два года.

Дженнаро Гаттузо (42, Италия, «Наполи»)

В «Милане» казалось, что Гаттузо не так уж крут, но после первых неудач с «Наполи» и первых толковых матчей поняли, что проблема в «россонери» — гиблое место. А стоило Гаттузо получить команду Анчелотти – начал меняться сам, появились идеи и победы. Конечно, Дженнаро сложно назвать тренером-интеллектуалом, он вряд ли выдумает для нас новый футбол и сойдет с ума, как великий Арриго Сакки. Но легенде 72 года, а Дженнаро – всего 42. Если наведет порядок в «Наполи», или хлопнет «Барселону» в Лиге чемпионов – поймем, что характер Ивана позволяет ему переживать стартовые неудачи, как позволил Симеоне, который с «Катеньей», например, не справился, а «Атлетико» построил.

Арне Слот (41 год, Нидерланды, АЗ )

У «Аякса» не старый тренер, но тен Хагу уже 50 лет, а вот его главный соперник в Ере – юный Арне Слот. АЗ неожиданно навязал борьбу чемпионам, хотя в прошлом сезоне бывшая команда Гуса Тиля была лишь на четвертом месте, причем отставала от лидера значительно. Но Арне в июле возглавил основную команду – до этого был ассистентом, и пока у него получается. 88 забитых мячей в 42 матчах, всего 8 поражений во всех турнирах, процент побед – 59.5 %, равенство по очкам с «Аяксом» в таблице чемпионата. Слот попал в цель, и его уже сравнивают с Ван Галом, который выиграл с АЗ чемпионат Нидерландов. Только если Луи завершил карьеру, то Арне ее только начинает.

Гаиска Гаритано (44 года, Испания, «Атлетик»)

Тренеры «Хетафе» и «Реала Сосьедад» — еще двух успешных в этом сезоне испанских клубов, постарше будут, а вот Гаиска – молодой и перспективный. Гаритано когда-то играл за резервную команду «Атлетика», потом поездил по другим испанским клубам, но рано начал карьеру тренера. Работал во многих командах – «Эйбаре», «Вальядолиде», «Депортиво», а потом вернулся к корням. Хотя у Гаиски в прошлом были неудачные заходы в разные клубы, с «Атлетиком» он вышел в финал Кубка Испании – сыграет против «Реала Сосьедад», и неплохо идет в Ла Лиге, где баскам, которые не пользуются услугами легионеров, как велит клубная традиция, не грозит вылет. Если выиграет трофей, то подарит первый кубок с 2015-го – тогда «Атлетик» Вальверде разнес «Барселону» 5:1 в Суперкубке Испании.

Бруно Лаге (43 года, Португалия, «Бенфика»)

«Орлы» разгромили «Зенит» и вышли в плей-офф Лиги Европы, но там нарвались на «Шахтер», который в диких матчах оказался успешнее. Но Лаге от этого не перестал быть перспективным наставников. У «Бенфики» не всегда стабильный футбол, но в чемпионате Португалии знаменитый клуб уступает «Порту» всего в один пункт. «Драконов» тренирует еще один не старый наставник – Консейсау, который в этот список уже не проходит по возрасту, ведь ему идет 46 год, а вот у Лаге, что раньше работал ассистентом в Португалии и Англии, есть пару лет в запасе. «Бенфика» играет интересно, Бруно – перспективный наставник новой португальской школы.

Микель Артета (37 лет, Испания, «Арсенал»)

Баски – красавцы, их наставники в последнее время радуют, особенно молодые. Хаби Алонсо готовится к большому штурму, работая в резервной команде «Реала Сосьедад» (пока неудачно), а Артета из-под крыла Гвардиолы перебрался на расстрельную должность в «Арсенале». У него не все удается – например, глупо вылетели из Лиги Европы от «Олимпиакоса», но сам Микель был и остается перспективным главным тренером. Не исключено, что взял ношу, которую никто сейчас не донесет – «канониров» тренировать сложно, но в том, что это наставник с идеями, нет сомнений.

Фрэнк Лэмпард (41 год, Англия, «Челси»)

Англичанин поработал с «Дерби» — и почти вышел в АПЛ с «баранами», но переключился на новых «левов». Вряд ли Грановская и Абрамович думали, что Фрэнк станет правильным выбором для команды, но первые шаги у руля указывают – пока не стоит спешить и ставить крест на Лэмпарде. Были ошибки, были правильные решения, но у бывшего хавбека ведь нет даже того опыта, что имеет Сульшер. Оле-Гуннар старше 45 лет, в список самых молодых талантов уже не попадает, а вот Лэмпарду всего 41 год, и из него может вырасти толковый тренер. Это если в «Челси» не найдут ему замену уже этим летом, не дав доработать.

Марсело Гальярдо (44 года, Аргентина, «Ривер Плейт»)

Бывший атакующий хавбек «Ривер Плейта» и «Монако» по прозвищу «Куколка» растет в солидного наставника. Тренировал в Уругвае, где заканчивал карьеру – и выиграл чемпионат страны, а потом перебрался в родной клуб из Буэнос-Айреса. «Ривер Плейт» при Гальярдо взял два Кубка Аргентины, стал обладателем Южноамериканского Кубка (заокеанская Лига Европы) и сыграл в финале Кубка Либертадорес в прошлом году. И хотя уступил опытному Жорже Жезусу (если вы упустили – тест португальца на коронавирус дал отрицательный результат), Гальярдо ждет приглашение из Европы. «Барселону» не возглавил, но следующим Симеоне – только с иной игровой философией, может стать.

Андре Виллаш-Боаш (42 года, Португалия, «Марсель»)

Он вернулся! Самый титулованный в списке – выиграл четыре трофея с «Порту», в том числе победил в Лиге Европы, и взял три кубка с «Зенитом», не справился с «Тоттенхэмом», что не должно удивлять, оказался слишком сильным «ботаником» для «Челси», но к сорока двум годам, поработав немного в Китае, нашел силы вернуться в топ-5. «Марсель» в этом сезоне на втором месте в Лиге 1, и хотя надо отдать должное Димитри Пайе – плеймейкер тащит команду вверх, и отметить, что 46-летнему Тухелю команда Андре не соперник – ПСЖ сильно оторвался, нельзя не отметить, что у Виллаш-Боаша личный Ренессанс. А ведь он моложе Семака, еще работать и работать!

Симоне Индзаги (43 года, Италия, «Лацио»)

Младший брат Филиппо, чей «Беневенто» идет на первом месте в Серии В, сохраняет шансы повоевать с «Ювентусом» за титул в элитном дивизионе, если чемпионат Италии получится доиграть. Индзаги уже обыгрывал лидера «кальчо», причем не раз, «Лацио» прогрессирует, не располагая самым солидным составом страны или финансовыми возможностями «Интера». Уже есть кубковые успехи, уже есть стиль. Симоне – самый перспективный молодой наставник Италии и один из самых крутых в мире в своей возрастной категории. Индзаги подкупает тем, что он адекватный и при этом его «орлы» сражаются до конца – умеет мотивировать.

Юлиан Нагельсманн (32 года, Германия, «Лейпциг»)

Вундеркинд, если можно употребить такое определение к взрослому человеку. Среди тренеров новой немецкой школы быстро начал выделяться, ведь нормально работал с «Хоффенхаймом», а теперь вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов с «Лейпцигом», да и шансы на титул в Бундеслиге пока не потерял. Конечно же, Нагельсманну еще предстоит доказать класс – пока Юлиан себя не переоценивает, выше Моуриньо не ставит, но речь очевидно о незаурядном и очень современном наставнике. Верит в анализ статистики, верит в тактику, верит в современные технологии. За такими ребятами будущее, а ведь немцу всего 32 года, моложе Глушакова.