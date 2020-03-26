Ярошик: «Не испугался бы, если бы прямо сейчас позвали в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» Иржи Ярошик, ставший тренером, ответил на вопрос, согласился ли бы он в дальнейшем поработать в РПЛ.
Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.
Также Ярошик ответил на вопрос, возглавил бы он ЦСКА, если бы его позвало руководство клуба.
Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.
Ярошик добавил, что считает более реалистичным вариантом продолжения тренерской карьеры работу в «Крыльях Советов».
Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи.
Напомним, что ранее Ярошик вспомнил время, которое он провел в России в качестве игрока ЦСКА и «Крыльев Советов».