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Ярошик: «Не испугался бы, если бы прямо сейчас позвали в ЦСКА»

вчера, 19:54

Бывший полузащитник ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» Иржи Ярошик, ставший тренером, ответил на вопрос, согласился ли бы он в дальнейшем поработать в РПЛ.

Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.

Также Ярошик ответил на вопрос, возглавил бы он ЦСКА, если бы его позвало руководство клуба.

Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.

Ярошик добавил, что считает более реалистичным вариантом продолжения тренерской карьеры работу в «Крыльях Советов».

Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи.

Напомним, что ранее Ярошик вспомнил время, которое он провел в России в качестве игрока ЦСКА и «Крыльев Советов».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:39
Очень приятно слышать это от Иржи, но думаю на будущее ему предпочтут Инашевича.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:39
Приходи, но с одним условием, что Облякова отправишь в Уфу.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 22:37
Сейчас не позовут.Опыта маловато.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 21:52
Не нужен! У нас есть свой белорусский гений !
drug01
drug01
вчера в 21:40
Если готов пусть приходит!!!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:19
В очередь за Игнашевичем.
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:41
Правильно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 20:31
Бывших армейцев не бывает...Все,с теплотой вспоминают о нашем клубе. И мы их помним и любим.
Sunny.
Sunny.
вчера в 20:25
Уж получше картофельного будет
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:17
посмотрим. но думаю что игнашевич следующий ))
ДСА
ДСА
вчера в 20:11
Хороший игрок
VIPded
VIPded
вчера в 20:08
Почти верно себя оценивает... Только вот и до Крылышек ещё не дорос...)))
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