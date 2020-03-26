Ярошик: «Не испугался бы, если бы прямо сейчас позвали в ЦСКА»

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вчера, 19:54

Бывший полузащитник ЦСКА , «Крыльев Советов» и «Челси» , ставший тренером, ответил на вопрос, согласился ли бы он в дальнейшем поработать в РПЛ .

Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.

Также Ярошик ответил на вопрос, возглавил бы он ЦСКА , если бы его позвало руководство клуба.

Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА , поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.

Ярошик добавил, что считает более реалистичным вариантом продолжения тренерской карьеры работу в «Крыльях Советов».

Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи.