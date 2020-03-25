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Жезуш – журналистам: «Это вы должны были заразиться вирусом»

сегодня, 03:06

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш вернулся на родину в Португалию и стал участником небольшого конфликта с журналистами в аэропорту Лиссабона.

На представителях СМИ, окруживших Жезуша, не было средств защиты, в отличие от 65-летнего специалиста. Тренер попросил, чтобы его оставили в покое, но, после того как ему продолжили задавать вопросы, резко бросил в адрес журналистов: «Это вы должны были подхватить вирус».

Напомним, 17 марта стало известно, что Жезуш сдал положительный тест на коронавирус, однако вскоре после этого пресс-служба «Фламенго» и сам тренер сообщили, что повторный тест дал отрицательный результат.

Коронавирус и футбол

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:41
Журналисты совсем обнаглели.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:23
Молодец!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:11
Добрый)))
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