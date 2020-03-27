Клопп: «Восхищаюсь людьми, которые борются против коронавируса»

Главный тренер «Ливерпуля» выразил свое восхищение всем тем, кто борется против пандемии коронавируса:

Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать. Это здорово. Вчера увидел видео, как люди в больнице поют «You’ll Never Walk Alone». Я заплакал. Невероятно.

Это показывает, что люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим. Нам тоже нужно научиться этому. Для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным людям. Я не знаю, как сильнее выразить свое восхищение ими.