ГлавнаяНовости

Клопп: «Восхищаюсь людьми, которые борются против коронавируса»

сегодня, 16:01

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил свое восхищение всем тем, кто борется против пандемии коронавируса:

Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать. Это здорово. Вчера увидел видео, как люди в больнице поют «You’ll Never Walk Alone». Я заплакал. Невероятно.

Это показывает, что люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим. Нам тоже нужно научиться этому. Для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным людям. Я не знаю, как сильнее выразить свое восхищение ими.

Ранее Клопп обратился к болельщикам в связи с приостановкой АПЛ из-за распространения COVID-19.

Все новости
Бербатов: «Санчо не будет думать дважды о переходе в МЮ»
Сегодня, 20:45 Комментарии0
Каннаваро: «Китай возвращается к нормальной жизни»
Сегодня, 20:34 Комментарии0
Дзаньоло: «С каждым днем чувствую себя лучше»
Сегодня, 20:07 Комментарии0
Рауль Хименес: «Я счастлив в „Вулверхэмптоне“, мы решаем важные задачи»
Сегодня, 19:48 Комментарии3
Дибала: «Мне было трудно дышать»
Сегодня, 19:15 Комментарии5
Лэмпард: «Мы рады, что Хадсон-Одои справился с коронавирусом»
Сегодня, 19:09 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:59
здоровья всем!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:55
"Все они вместе взятые не зарабатывают столько, сколько самый кривоногий футболист. Это невероятно. Просто фантастика."
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100