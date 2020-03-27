Клопп: «Восхищаюсь людьми, которые борются против коронавируса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил свое восхищение всем тем, кто борется против пандемии коронавируса:
Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать. Это здорово. Вчера увидел видео, как люди в больнице поют «You’ll Never Walk Alone». Я заплакал. Невероятно.
Это показывает, что люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим. Нам тоже нужно научиться этому. Для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным людям. Я не знаю, как сильнее выразить свое восхищение ими.
Ранее Клопп обратился к болельщикам в связи с приостановкой АПЛ из-за распространения COVID-19.