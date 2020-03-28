Евсеев: «Повезу жену в Суздаль, когда закончится эпидемия коронавируса»

Главный тренер «Уфы» рассказал о своих мечтах.

Мечта — такое громкое слово… Но я именно мечтал. Как после сезона с Таней поедем в отпуск. На машине. Италия, Австрия, Латвия, Золотое кольцо России, Санкт-Петербург. В тренерской профессии всегда есть риск выгорания. Слишком много эмоций отдаешь по ходу сезона и еще больше сжигаешь внутри себя, не выпуская их наружу. А отпуск это как глоток воды в жару. Пьешь и не можешь утолить жажду. Когда закончится вся эта коронавирусная история, я повезу Таню в Венецию, Тоскану, в Альпы, в Суздаль… Чтобы снова испытать эту радость бесконечной свободы. И никакого пляжа, только города, впечатления, люди… Только сначала съезжу с «Уфой» в Тушино, Ростов и Черкизово на три последних выезда в сезоне. Вернусь туда, где играл, чтобы снова встретить старых друзей. А потом уже отпуск. Если успеем втиснуть его до следующего сезона.