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Евсеев: «Повезу жену в Суздаль, когда закончится эпидемия коронавируса»

сегодня, 14:16

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своих мечтах.

Мечта — такое громкое слово… Но я именно мечтал. Как после сезона с Таней поедем в отпуск. На машине. Италия, Австрия, Латвия, Золотое кольцо России, Санкт-Петербург. В тренерской профессии всегда есть риск выгорания. Слишком много эмоций отдаешь по ходу сезона и еще больше сжигаешь внутри себя, не выпуская их наружу. А отпуск это как глоток воды в жару. Пьешь и не можешь утолить жажду. Когда закончится вся эта коронавирусная история, я повезу Таню в Венецию, Тоскану, в Альпы, в Суздаль… Чтобы снова испытать эту радость бесконечной свободы. И никакого пляжа, только города, впечатления, люди… Только сначала съезжу с «Уфой» в Тушино, Ростов и Черкизово на три последних выезда в сезоне. Вернусь туда, где играл, чтобы снова встретить старых друзей. А потом уже отпуск. Если успеем втиснуть его до следующего сезона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 15:42
В Италию уже не судьба.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:53
Вот такие вирус и разносят.
МапС
МапС
сегодня в 14:33
Суздаль проезжаю несколько раз в году, даже не выходя из машины есть на что посмотреть, древний русский город, одни церквушки одна красивее другой.
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