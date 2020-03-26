Кризис всего. «Барселона» и назревшая революция

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сегодня, 15:25

За каталонцев страшно.

Страх за будущее «Барсы» — это не просто речевой оборот для увеличения просмотров, хотя мне не стыдно сломать четвертую стену и признаться тебе, дорогой читатель, что в эти футбольно-застойные времена любая тема, кроме некрологов, в радость. Особенно, если это тема, которая позволяет сыграть на чувствах огромной армии поклонников клуба, небезосновательно именующего себя «Больше, чем клубом». Для Каталонии и большинства ее жителей так и есть, рассредоточенные по всему миру фанаты, сочувствующие и глорихантеры вряд ли понимают сакральный смысл этой фразы, ставшей частью величественного бренда.

Сейчас «Барселона» в таком состоянии, что неладное чуют уже не только оракулы и обладатели изумительной интуиции. Те же, у кого есть трибуна, не стесняются бить тревогу. Высказался бывший вице-президент «Барселоны» Альберт Перрин:

Бартомеу стал президентом «Барселоны», но он совершенно ничего не понимает в футболе. Меня очень пугает будущее «Барселоны». Нынешнее руководство думает только о финансовой стороне футбола, у них нет мыслей о спортивной составляющей. Они решают поступающие задачи непрофессионально, постоянно ставят клуб под удар.

Бывший президент «Барсы» Жоан Лапорта, который привел в команду Роналдиньо и назначил главным тренером Гвардиолу, не подбирал слов, говоря о методах управления Бартомеу:

Это возмутительно, что они прибегают к своим мафиозным методам, чтобы испортить репутацию клуба. Вся эта история в очередной раз показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку.

Под «историей» Лапорта подразумевает доказанную испанским изданием El Larguero информацию о том, что Бартомеу из бюджета «Барселоны» оплачивал поддержку своей персоны в соцсетях и одновременно очернение лидеров команды.

У футболистов появился рычаг давления на Бартомеу

Не было бы счастья, да помог проклятый коронавирус. В ситуации, когда все футбольные турниры приостановлены, клубы лишились огромной части прибыли, поэтому тут и там боссы уговаривают футболистов пойти на сокращение своих зарплат, которые составляют значительную часть расходов. Это логичный шаг, и футболисты должны проявлять лояльность, ведь такая ситуация везде, намертво встала вся индустрия.

Однако футболисты «Барселоны» отказываются временно сократить свои аппетиты, и дело не в том, что Месси и Ко такие жадные или совсем не любят «Барсу», скорее тут начинается большая политика и попытка выдавить из клуба или лишить части важных полномочий президента, который уже неоднократно ошибался и окончательно испортил отношения с командой, когда всплыла его авантюра с армией ботов.

Якобы переговоры с лидерами команды (Месси, Пике и Бускетсом) продолжаются, но я не думаю, что это разговор о деньгах, скорее уж о сферах влияния. Ради «Барселоны» Лео, Жерар и Серхио еще позавчера отказались бы от части своих зарплат и подали бы тем самым пример партнерам, но они не хотят идти на уступки ради Бартомеу, который может и не удержаться в кресле президента без этого акта милосердия. И хорошо для «Барселоны», если не удержится.

Но тут важно, чтобы за спинами футболистов был кто-то сильный, влиятельный, искренне любящий «Барселону», умеющий четко ставить ультиматумы и нужным образом интерпретировать информацию в СМИ . Это действительно удобный момент, чтобы свергнуть Бартомеу. Хосеп встает перед выбором — уйти с высоко поднятой головой «в интересах „Барселоны“ и всей Каталонии» или держаться за свой пост зубами и разорять клуб, не в силах договориться с футболистами, которых сам предал раньше.

Опасная игра, но она стоит свеч. Правда, если обе стороны будут упрямиться, то тем хуже «Барселоне», которая продолжит терять огромные деньги, не имея возможности заработать. Кроме того, изворотливый Бартомеу обязательно будет отстреливаться, и он уже делает это. Даже новость об отказе Месси, Пике и Бускетса можно считать за предупредительный выстрел: нелояльность лидеров имеет место, но переговоры ведутся. Что мешает впоследствии через преданных журналистов и соцсети выставить их рвачами и убийцами «Барсы»? Методы уже обкатаны, меняется только повестка.

Кто победит в «гражданской войне»?

Знаю, кто может проиграть, причем крупно — «Барселона» и ее болельщики. На сегодняшний день «Больше, чем клуб» оказался в заложниках у двух конфликтующих сторон: с одной стороны — опутавший «Барсу» спрут Бартомеу и его многочисленные щупальца-подручные, с другой — лидеры раздевалки, которые вдруг получили неожиданный аргумент в спорах с администрацией. Но смогут ли они быть так хороши в переговорах с прожженными дельцами? Вряд ли. Только в том случае, если за спиной Месси, Пике и Бускетса новый кандидат в президенты или, к примеру, старый президент Лапорта. На войне нужны солдаты, на футбольном поле — футболисты, в кабинетах — юристы и политики.

У стороны футболистов есть шанс на итоговый успех только при наличии покровителя с папкой компромата на Бартомеу, в чистом же виде у них слабая позиция. Давить на совесть человеку без совести — провальная стратегия. Будь у Бартомеу задатки чести, он бы покинул свой пост после истории с купленной поддержкой в соцсетях. Сейчас он король положения. В ближайшее трансферное окно «Барселона» планирует расстаться с восемью футболистами. Под шумок кадровой революции можно «слить» и несговорчивых лидеров, одновременно компенсировав затраты в период футбольного безвременья. Для «Барсы» это будет кошмаром, но от человека, жаждущего власти, всего можно ожидать.