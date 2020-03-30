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Цорн: «„Спартак“ сделал такое предложение, от которого нельзя отказаться»

сегодня, 16:29

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как оказался в стане «красно-белых»:

Я параллельно с учебой самостоятельно занимался агентской работой и в 2014 году получил лицензию FIFA Match Agent, позволяющей организовывать товарищеские матчи таких клубов, как «РБ Лейпциг», «1860 Мюнхен» и многих российских клубов.

Я был соорганизатором турнира между клубами в 2019 году в зимнем перерыве в Катаре. Я тогда поближе познакомился с Леонидом Федуном и у нас состоялась длинная беседа. Федуна я знал и раньше, потому что с 2017 года отвечал за организацию всех тренировочных сборов и товарищеских матчей «Спартака». Он подошел ко мне и хотел получить оценку по кадровой работе клуба. Через месяц мне позвонил тогдашний вице-президент, который сообщил, что хотел рассмотреть мою кандидатуру в качестве нового спортивного директора клуба. Я этого не ожидал. Через несколько недель президент предложил мне должность директора. В моем возрасте это было предложение, от которого я не мог отказаться. Конечно же я не мог ответить «нет».

Напомним, что на свою должность Цорн был официально назначен 15 мая 2019 года. 

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 16:57
Как начинаешь читать этих сынков, все такие пистотельные - я параллельно учебе занимался агентской деятельность.... Ахринеть правда? Я помню когда учился, первые три курса по94 времени не было, а он агентской деятельностью параллельно занимался...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:52
Естественно...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:49
у спартачей всегда бывают интересные тёрки...
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