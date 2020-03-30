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Астафьев, у которого нашли коронавирус: «Чувствую себя хорошо, смотрю кино»

сегодня, 12:44

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия поделился мнением о состоянии полузащитника клуба Максима Астафьева, у которого обнаружили коронавирус:

Я только что с ним разговаривал, взяли очередной раз тест. Даже если результат будет отрицательный, его подержат в инфекционной больнице имени Боткина. Остальные все в порядке, у нас кончился карантин, две недели прошло, у всех все в порядке.

Сам Астафьев тоже прокомментировал свое самочувствие:

Симптомы у меня по-прежнему отсутствуют, чувствую себя хорошо, читаю «Анну Каренину», смотрю хорошее кино. Тем не менее считаю очень важным сказать: вирус — это не шутка, ситуацию нужно воспринимать серьезно и принимать все меры предосторожности. Ограничьте социальные контакты, не посещайте общественных мест, почаще мойте руки, проявите выдержку и оставайтесь дома, это реально спасет жизни.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:38
всё будет хорошо
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