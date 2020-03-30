Астафьев, у которого нашли коронавирус: «Чувствую себя хорошо, смотрю кино»

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сегодня, 12:44

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия поделился мнением о состоянии полузащитника клуба , у которого обнаружили коронавирус:

Я только что с ним разговаривал, взяли очередной раз тест. Даже если результат будет отрицательный, его подержат в инфекционной больнице имени Боткина. Остальные все в порядке, у нас кончился карантин, две недели прошло, у всех все в порядке.

Сам Астафьев тоже прокомментировал свое самочувствие: