Астафьев, у которого нашли коронавирус: «Чувствую себя хорошо, смотрю кино»

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия поделился мнением о состоянии полузащитника клуба Максима Астафьева, у которого обнаружили коронавирус:
Я только что с ним разговаривал, взяли очередной раз тест. Даже если результат будет отрицательный, его подержат в инфекционной больнице имени Боткина. Остальные все в порядке, у нас кончился карантин, две недели прошло, у всех все в порядке.
Сам Астафьев тоже прокомментировал свое самочувствие:
Симптомы у меня по-прежнему отсутствуют, чувствую себя хорошо, читаю «Анну Каренину», смотрю хорошее кино. Тем не менее считаю очень важным сказать: вирус — это не шутка, ситуацию нужно воспринимать серьезно и принимать все меры предосторожности. Ограничьте социальные контакты, не посещайте общественных мест, почаще мойте руки, проявите выдержку и оставайтесь дома, это реально спасет жизни.