Смертин: «Моуриньо показался мне особенным с первой же встречи в „Челси“»

Бывший полузащитник «Челси» поделился воспоминаниями о первом выступлении перед игроками тренера , который возглавил лондонский клуб в 2004 году.

Он показался мне особенным с первой же встречи на коммерческом турнире в США . Он собрал нас и сказал: ребята, вы играете в лучшем чемпионате, сильный клуб, вы сами — игроки топ-уровня. Но мы ничего не выиграли, а я приехал сюда выигрывать. Начинаем со следующего матча.