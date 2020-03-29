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Смертин: «Моуриньо показался мне особенным с первой же встречи в „Челси“»

сегодня, 22:49

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин поделился воспоминаниями о первом выступлении перед игроками тренера Жозе Моуриньо, который возглавил лондонский клуб в 2004 году.

Он показался мне особенным с первой же встречи на коммерческом турнире в США. Он собрал нас и сказал: ребята, вы играете в лучшем чемпионате, сильный клуб, вы сами — игроки топ-уровня. Но мы ничего не выиграли, а я приехал сюда выигрывать. Начинаем со следующего матча.

Ранее экс-игрок лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре Смертина в «Челси». 

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drug01
drug01
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