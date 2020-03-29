ГлавнаяНовости

Газзаев: «Россия подготовилась к коронавирусу лучше, чем все остальные»

вчера, 23:43

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении в городе с 30 марта карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Мы все должны соблюдать все те требования, которые устанавливает Правительство Москвы, Правительство России. Потому что все делается для того, чтобы эта эпидемия не разрасталась. Соблюдать самоизоляцию очень важно для здоровья каждого человека.

Буду ли лично я соблюдать эти меры? Мы стараемся соблюдать эти меры, но у нас работа, и мы в Госдуме до 16 апреля работаем по нашему расписанию.

Стоило ли этот указ принимать раньше? Вообще, стоило бы его принять изначально, когда коронавирус начался в Китае. Но, в любом случае, наша страна подготовилась лучше, чем все остальные. И мы это видим. У нас есть клиники, у нас меньше всего количество заболевших и инфицированных. Для того, чтобы их было еще меньше, стоит соблюдать все меры, которые установила ВОЗ.

Ранее на эту же тему порассуждал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

Все новости
Смертин: «Моуриньо показался мне особенным с первой же встречи в „Челси“»
Вчера, 22:49 Комментарии2
Мостовой — о карантине в Москве: «Надеялся, что этого не произойдёт»
Вчера, 22:36 Комментарии2
Депутат Лебедев: «Ситуация с коронавирусом в России до мая не будет иной»
Вчера, 22:19 Комментарии3
Шунин поддержал Лещенко, который заразился коронавирусом
Вчера, 21:50 ВидеоКомментарии2
Сёмин: «Введение карантина в Москве — правильная и объективная мера»
Вчера, 21:25 Комментарии1
Аршавин: «Смертина в Англии никто не помнит, кроме руководства „Челси“»
Вчера, 20:17 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails
сегодня в 00:40
Фалера всегда был пустобрехом и жополизом начальству!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 00:31
61ыбол!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:27
Какой бред..
LOpp
LOpp ответил Ruslan3132
вчера в 23:51
А что за город?
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:50
че он несет....100% знаю, что по крайне мере у нас в городе в 100 раз минимум больше инфицированных чем офиц заявлено. Если также везде по РФ, то картина не лучше чем в США будет
LOpp
LOpp
вчера в 23:50
Не говори "гав" раньше времени.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100