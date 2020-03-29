Газзаев: «Россия подготовилась к коронавирусу лучше, чем все остальные»

Бывший главный тренер ЦСКА , а ныне председатель комитета Госдумы по делам национальностей прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении в городе с 30 марта карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Мы все должны соблюдать все те требования, которые устанавливает Правительство Москвы, Правительство России. Потому что все делается для того, чтобы эта эпидемия не разрасталась. Соблюдать самоизоляцию очень важно для здоровья каждого человека.

Буду ли лично я соблюдать эти меры? Мы стараемся соблюдать эти меры, но у нас работа, и мы в Госдуме до 16 апреля работаем по нашему расписанию.

Стоило ли этот указ принимать раньше? Вообще, стоило бы его принять изначально, когда коронавирус начался в Китае. Но, в любом случае, наша страна подготовилась лучше, чем все остальные. И мы это видим. У нас есть клиники, у нас меньше всего количество заболевших и инфицированных. Для того, чтобы их было еще меньше, стоит соблюдать все меры, которые установила ВОЗ.