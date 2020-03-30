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Широков: «Все лидеры РПЛ стали заметно слабее»

сегодня, 13:50

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса, а также заявил, что все лидеры РПЛ стали слабее:

Если на планете заболели 600 тысяч человек, то это серьезно. Нужно предотвратить распространение коронавируса, чтобы не сложилась такая ситуация, как в Испании или Италии. До середины апреля стоит подождать с прогнозами. Если будет все нормально, то в середине мая футбольные матчи возобновятся. Двух недель достаточно, чтобы набрать игровые кондиции. На карантине все ведь поддерживают форму, а не валяются на пляже.

Все лидеры РПЛ стали заметно хуже. Кроме меня в командах было по 20 человек. Последние лет пять уровень РПЛ не растет. Сильные легионеры потихонечку стали уезжать, а российские звезды не появляются.

Мы уже столько лет живем в условиях лимита! Повышает он уровень лиги? Мне кажется, нет. В 90-е годы российские футболисты были востребованы в сильнейших лигах мира. ­Уехали в сильные европейские клубы и те, кто блистал на Евро-2008. Сейчас только Головин играет в «Монако». Ещё Черышев в «Валенсии», но всё же он воспитанник «Реала». Остальные в лучшем случае уезжают в Чехию.

Здесь огромный пласт проблем. Начинать, мне кажется, нужно с детско-юношеского футбола. Сейчас все с гордостью демонстрируют клубные академии, но раньше с детьми работали тренеры, которые учили их базовым футбольным навыкам. Даже на гаревых полях вырастали хорошие игроки, а сейчас выпускникам академии нужно давать с собой на поле вилку с ножом, иначе они мяч не остановят.

Ранее Широков призвал РПЛ вернуться к системе «весна — осень».

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drug01
drug01
сегодня в 15:07
Где то согласен! О футболе все мечтают,когда видят большие зарплаты....может этот вирус значительно снизят зарплаты......
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:39
Наверное господин Широков читает сайты. Я только личное мнение, лично мне понравилось. У каждого свое мнение, но и я имею право , очень достойно. Не в качестве подхалимажа, но ведь мысли неплохие, пусть и не все, но опять же на мой субъективный взгляд.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:02
Вилку с ножом? ))) Нашим футболёрам лишь бы пожрать...)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 14:01
А лучший клуб восточной Европы зенит?
А как же покорение очередного ПОЛУФИНАЛА лиги чемпионов???
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