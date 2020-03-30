Широков: «Все лидеры РПЛ стали заметно слабее»

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса, а также заявил, что все лидеры РПЛ стали слабее:

Если на планете заболели 600 тысяч человек, то это серьезно. Нужно предотвратить распространение коронавируса, чтобы не сложилась такая ситуация, как в Испании или Италии. До середины апреля стоит подождать с прогнозами. Если будет все нормально, то в середине мая футбольные матчи возобновятся. Двух недель достаточно, чтобы набрать игровые кондиции. На карантине все ведь поддерживают форму, а не валяются на пляже.

Все лидеры РПЛ стали заметно хуже. Кроме меня в командах было по 20 человек. Последние лет пять уровень РПЛ не растет. Сильные легионеры потихонечку стали уезжать, а российские звезды не появляются.

Мы уже столько лет живем в условиях лимита! Повышает он уровень лиги? Мне кажется, нет. В 90-е годы российские футболисты были востребованы в сильнейших лигах мира. ­Уехали в сильные европейские клубы и те, кто блистал на Евро-2008. Сейчас только Головин играет в «Монако». Ещё Черышев в «Валенсии», но всё же он воспитанник «Реала». Остальные в лучшем случае уезжают в Чехию.

Здесь огромный пласт проблем. Начинать, мне кажется, нужно с детско-юношеского футбола. Сейчас все с гордостью демонстрируют клубные академии, но раньше с детьми работали тренеры, которые учили их базовым футбольным навыкам. Даже на гаревых полях вырастали хорошие игроки, а сейчас выпускникам академии нужно давать с собой на поле вилку с ножом, иначе они мяч не остановят.