Ловчев: «Коронавирус — это трагедия. Не запасаюсь продуктами»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о пандемии коронавируса:

Сейчас мы понимаем, что этот коронавирус – это трагедия. Никто толком не может объяснить, из-за чего все. Китай, Штаты… Вирус уносит все больше людей. Мне звонят, спрашивают про здоровье, выполняю ли рекомендации. Мы дома, выходим на улицу, на берег реки Рузы прогуляться. На этом – все.

В «Пятерочку» за продуктами иногда ездит жена. Но мы ничего не запасаем, не видим в этом смысла. Я хожу в баню, руки мою часто – никогда так часто не мыл. На телевидение, конечно, не езжу. Хотя смотрю ТВ, а там иногда выступают возрастные люди, эксперты. Им почему-то можно покидать дом… Знаете, у нас на берегу Рузы есть такое дерево – я его сфотографировал. Сегодня посмотрел на него – и увидел в нем этот самый коронавирус. Вот так он мог бы выглядеть.

Всем здоровья и сил!