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Ловчев: «Коронавирус — это трагедия. Не запасаюсь продуктами»

сегодня, 12:10

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о пандемии коронавируса:

Сейчас мы понимаем, что этот коронавирус – это трагедия. Никто толком не может объяснить, из-за чего все. Китай, Штаты… Вирус уносит все больше людей. Мне звонят, спрашивают про здоровье, выполняю ли рекомендации. Мы дома, выходим на улицу, на берег реки Рузы прогуляться. На этом – все.

В «Пятерочку» за продуктами иногда ездит жена. Но мы ничего не запасаем, не видим в этом смысла. Я хожу в баню, руки мою часто – никогда так часто не мыл. На телевидение, конечно, не езжу. Хотя смотрю ТВ, а там иногда выступают возрастные люди, эксперты. Им почему-то можно покидать дом… Знаете, у нас на берегу Рузы есть такое дерево – я его сфотографировал. Сегодня посмотрел на него – и увидел в нем этот самый коронавирус. Вот так он мог бы выглядеть.

Всем здоровья и сил!

Ранее Ловчев опубликовал обращение к болельщикам. 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Храневец
сегодня в 13:26
Здоровья!
До зоны риска еще далеко, налей горячего чайку и лови кайф
Храневец
Храневец
сегодня в 12:48
ПОСЛЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ НАШЕЙ ВЛАСТИ УЖЕ НИКАКОЙ ВИРУС НЕ СТРАШЕН МНЕ 58 ГОДИКОВ ! ВСЕМ УДАЧИ
makkie
makkie ответил cska vperiod
сегодня в 12:40
Во всём хрющи виноваты.
За такое банить надо!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:36
из свиного перешло в другую стадию
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska vperiod
сегодня в 12:28
Во всём хрющи виноваты.
Надоел !
iri13
iri13
сегодня в 12:26
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:20
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