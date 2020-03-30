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Крижанац — болельщикам «Зенита»: «Оставайтесь дома»

вчера, 23:16

Бывший игрок «Зенита» Ивица Крижанац обратился к болельщикам «сине-бело-голубых».

В Хорватии серьезно относятся к пандемии коронавируса: чемпионат приостановлен, тренировки отменены, закрыты бары, кафе и рестораны. У меня и моей семьи всё в порядке — мы, к счастью, не болеем. Иногда выходим в море на корабле, но в целом соблюдаем все меры предосторожности.

Знаю, что в России введён карантин и пока ситуация менее серьёзная, чем в Европе, но, прошу вас, мои дорогие, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! Здоровья вам! «Зенит» чемпион! Обнимаю, ваш Ивица Крижанац.

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drug01
drug01
сегодня в 00:22
Сидим дома ,но ждем футбол.....
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