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Глушаков: « В Грозном должна быть команда РПЛ»

сегодня, 21:40

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков огорчен тем, что клуб занимает последнее место в РПЛ.

В Грозном отрицательно реагируют на то, что «Ахмат» на данный момент находится на последнем месте. Игроки себя тоже плохо ощущают. Это приносит свой дискомфорт, но в таблице высокая плотность. А то опять скажут, что я хочу, чтобы сезон закончили сейчас. Но Дима Комбаров говорил, что это нормальное решение. С другими футболистами тоже общался. Все же хотели расширить лигу, вот хорошая возможность. Чемпион ясен, вряд ли «Зенит» кто-то догонит. Остаётся восемь игр, у нас игры с конкурентами. С другой стороны, есть игры на выезде, мы в них хорошо играем.

Нас любят и поддерживают, есть болельщики. Никто не думает о том, что мы вылетим в ФНЛ: ни мы, ни болельщики. Есть инфраструктура, футбол развивается, поддержка чувствуется. И семьями приходят, и дети приходят. В Грозном должна быть команда РПЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответил Faustello
сегодня в 22:53
Я бы за всю страну не стал бы говорить. Много народу он настроил против себя.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:45
"Но Дима Комбаров говорил, что это нормальное решение." Как жить то теперь? Не, не знаю уж про ФНЛ, но кто-то Вас точно уведет в данные реалии.Коронавирус еще имеет место быть, уж не знаю насколько спортивный принцип, ну такое.
Faustello
Faustello
сегодня в 22:17
Денис всей страной ждём твоего возвращения в сборную!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:15
Глушаков: « В Грозном должна быть команда РПЛ»
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То же самое можно сказать и про Саранск, Нальчик, Ижевск, Пермь.......Все зависит от вас. Сможет вылезть с низов - молодцы, нет - значит до свидания.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 22:14
неа, не должна. если не достойна по спортивному принципу - увы
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