Бояринцев: «Нужно было оставаться в „Спартаке“ и спокойно доигрывать»

Бывший полузащитник «Спартака» вспомнил свой переход в московский клуб.

Помимо «Спартака», звали «Динамо» и «Локомотив». А уход из «Спартака» был связан с тем, что большую часть времени я проводил на лавке, выходя на замену, хотя по статистике провел больше всего матчей.

Поэтому в «Шинник» перешел из-за амбиций и желания больше играть. В Ярославле у меня все получалось: я провел отличный сезон, наколотил много голов. Жаль только, команда вылетела.

А когда поступило предложение от Карпина, я даже не думал. Получается так: ушел из «Спартака», чтобы вернуться в команду на коне. Правда, спустя два года снова покинул клуб. Там произошло много разных событий… Сейчас понимаю: зря я тогда в «Сатурн» дернулся, нужно было оставаться и спокойно доигрывать.

Какие были отношения с Карпиным? Все было нормально, по-рабочему, так сказать. Мы и сейчас видимся, общаемся. Тогда Георгич только начинал карьеру. Но прежде всего Карпин запомнился тем, что когда подключался к тренировкам, то мог фору дать многим футболистам. Он реально очень большой мастер.