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Бояринцев: «Нужно было оставаться в „Спартаке“ и спокойно доигрывать»

сегодня, 17:48

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил свой переход в московский клуб. 

Помимо «Спартака», звали «Динамо» и «Локомотив». А уход из «Спартака» был связан с тем, что большую часть времени я проводил на лавке, выходя на замену, хотя по статистике провел больше всего матчей.

Поэтому в «Шинник» перешел из-за амбиций и желания больше играть. В Ярославле у меня все получалось: я провел отличный сезон, наколотил много голов. Жаль только, команда вылетела.

А когда поступило предложение от Карпина, я даже не думал. Получается так: ушел из «Спартака», чтобы вернуться в команду на коне. Правда, спустя два года снова покинул клуб. Там произошло много разных событий… Сейчас понимаю: зря я тогда в «Сатурн» дернулся, нужно было оставаться и спокойно доигрывать.

Какие были отношения с Карпиным? Все было нормально, по-рабочему, так сказать. Мы и сейчас видимся, общаемся. Тогда Георгич только начинал карьеру. Но прежде всего Карпин запомнился тем, что когда подключался к тренировкам, то мог фору дать многим футболистам. Он реально очень большой мастер.

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Roman73
Roman73
сегодня в 18:34
Бояринцев запомнился мне своими сумасшедшими , решающими голами на последних секундах.
Последний из спартаковцев кого я вообще помню .
Остальное мельтешня каких-то Маркао, Арри, Скала. Чёрт знает что !
А сейчас , на момент кажется самый русский в Спартаке с бородой и Джикия.
А вот Квирквелия кажется не в Спартаке.
В общем не разберёшься без 100 грамм.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:31
Дело прошлое, изменить ничего нельзя.
ziborock
ziborock
сегодня в 17:58
Что сказать про Бояринцева - моторный игрок был, не всегда все получалось но бороздил все поле! Анюков чем то схож с ним!
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