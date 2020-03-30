Канчельскис: «Можно будет убрать время на отпуск, чтобы доиграть сезон РПЛ»

Главный тренер «Навбахора» считает, что сезон в РПЛ возможно доиграть, несмотря на эпидемию коронавируса.

В РПЛ осталось-то всего восемь туров — вполне реально до осени доиграть сезон, если по два тура в неделю проводить. Опять же восемь игр — это не так много. Для кого-то, может быть, и много, но это форс-мажор, и надо к этому с пониманием относиться. Значит, без отпуска будут работать. Надо тогда потом сразу будет приступать к тренировочному процессу и двигаться дальше. Такая ситуация, так получилось.