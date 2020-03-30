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Канчельскис: «Можно будет убрать время на отпуск, чтобы доиграть сезон РПЛ»

сегодня, 20:17

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис считает, что сезон в РПЛ возможно доиграть, несмотря на эпидемию коронавируса.

В РПЛ осталось-то всего восемь туров — вполне реально до осени доиграть сезон, если по два тура в неделю проводить. Опять же восемь игр — это не так много. Для кого-то, может быть, и много, но это форс-мажор, и надо к этому с пониманием относиться. Значит, без отпуска будут работать. Надо тогда потом сразу будет приступать к тренировочному процессу и двигаться дальше. Такая ситуация, так получилось.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил oFANATo
сегодня в 20:51
Канчельскис, что ты несёшь?
А что не то он несет? Может контракты миллиардные тяготят РФПЛ? Да вроде нет, готовы условно чемпионат Вануату показать, Что не так? Просто интересно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:43
да вариантов куча) и этот имеет право быть)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:23
Канчельскис, что ты несёшь?
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