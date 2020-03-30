Бояринцев: «Против Роналду было очень сложно играть»

Бывший полузащитник сборной России вспомнил игру против сборной Португалии в рамках отбора на ЧМ -2006 (1:7).

На тот момент они были очень сильны. Плюс, все залетало — нас просто разорвали. Только начинал юный Роналду. В тот вечер он мне позвонки покрутил, конечно, нормально!

Чувствовалось, что Роналду — будущая мировая звезда? Такого игрока на всю жизнь запомнишь: очень быстрые ноги, еще эти финты… Остаться один в один с ним — без шансов. Я ни разу не смог у него отобрать мяч за все время, которое находился на поле. Поэтому, да — было видно, что в будущем это игрок высокого уровня. Так оно и произошло.

Самый крутой футболист, против которого я играл? Луиш Фигу. Мне бы его технику со своей скоростью, я бы тоже в «Интере» играл.