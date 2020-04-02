Кирьяков: «Было бы правильным решением пока поиграть без болельщиков»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал информацию о том, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах.

Однозначно было бы правильным решением играть пока без болельщиков. Думаю, УЕФА понимает, что здоровье людей сейчас превыше всего, и отталкивается от этого. Конечно, матчи при пустых трибунах будут смотреться очень непривычно, и в плане эмоций это будет совсем другое дело. Но нужно просто перетерпеть этот момент. Сейчас уже все прекрасно понимают, что коронавирус — очень неприятная зараза, и я не думаю, что будут какие-то противники матчей без болельщиков на начальных этапах возобновления сезонов.