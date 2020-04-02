«Вольфсбург» добровольно пошел на снижение зарплат

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сегодня, 13:46

Футболисты «Вольфсбурга» и сотрудники клуба добровольно отказались от значительной части своей зарплаты на время кризиса из-за пандемии коронавируса.

Также немецкий клуб продолжит осуществление социальных проектов в Вольфсбурге и его окрестностях в ближайшие дни и месяцы. В рамках инициативы «Поблагодарим ежедневных героев» игроки «Вольфсбурга» поддержат тех, кто помогает городу бороться с коронавирусом.

Ранее стало известно, что футболисты «Боруссии» М также добровольно отказались от части зарплаты.