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Английская Премьер-Лига, EFL, PFA и LMA опубликовали совместное заявление

сегодня, 02:29

Английская Премьер-Лига, Английская футбольная лига (ЕFL), Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) и Ассоциация тренеров лиги (LMA) выступили с официальным заявлением о текущей ситуации в английском футболе в связи с пандемией коронавируса.

Руководители PFA, Премьер-Лиги, EFL и LMA провели встречу, на которой обсудили ряд проблем, вызванных пандемией COVID-19.

В ходе совещания было отмечено, что первоочерёдной задачей является здоровье нации, включая игроков, тренеров, руководителей, сотрудников клубов и их болельщиков. И все сошлись на том, что футбол должен вернуться лишь тогда, когда это будет безопасно.

Сегодня не было принято никаких конкретных решений, поскольку в ближайшие 48 часов обсуждения продолжатся. Особое внимание будет уделено вопросам о заработной плате футболистов и возобновлении нынешнего сезона.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил о приостановлении футбольных соревнований в России до 31 мая.

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