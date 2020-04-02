Английская Премьер-Лига, EFL, PFA и LMA опубликовали совместное заявление

Английская Премьер-Лига, Английская футбольная лига (ЕFL), Ассоциация профессиональных футболистов ( PFA ) и Ассоциация тренеров лиги (LMA) выступили с официальным заявлением о текущей ситуации в английском футболе в связи с пандемией коронавируса.

Руководители PFA , Премьер-Лиги, EFL и LMA провели встречу, на которой обсудили ряд проблем, вызванных пандемией COVID-19.

В ходе совещания было отмечено, что первоочерёдной задачей является здоровье нации, включая игроков, тренеров, руководителей, сотрудников клубов и их болельщиков. И все сошлись на том, что футбол должен вернуться лишь тогда, когда это будет безопасно.

Сегодня не было принято никаких конкретных решений, поскольку в ближайшие 48 часов обсуждения продолжатся. Особое внимание будет уделено вопросам о заработной плате футболистов и возобновлении нынешнего сезона.