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Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» мог вызвать рост числа заболевших COVID-19

03 апреля 2020, 12:29
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Глава здравоохранения Ливерпуля Мэттью Эштон рассказал, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» спровоцировал рост количества заболевших коронавирусом в городе:

Это было неправильное решение. Правительство не понимало серьезность этой ситуации. Мы никогда не узнаем точно, но вполне вероятно, что игра против «Атлетико» стала тем событием, которое повлияло на рост числа зараженных COVID-19. Этот случай необходимо запомнить, чтобы не повторить такую ошибку в будущем.

Напомним, что «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
03 апреля в 20:52
Вот и гадай теперь.
RTS-25
RTS-25
03 апреля в 20:18
"...но вполне вероятно"
То-есть, это классическое английское "хайли лайкли". Свалить на испанцев. Мало того, что высадили Ливер из турнира, так ещё и "испанку" завезли.
Thom52
Thom52 ответил Z. Kramer
03 апреля в 16:29
Крысы портовые заныли.
Так-то это чиновник города Ливерпуль, а не человек из персонала команды.
Thom52
Thom52
03 апреля в 16:28
"Мы никогда не узнаем точно" - не про этот случай. Такие вещи достаточно легко устанавливаются.
Шишанутый
Шишанутый
03 апреля в 13:42
Чушь! Нашли крайних футболистов. Как будто в общественом транспорте или магазинах меньше заражаются. Уж лучше на футболе поседеть на свежем воздухе чем в закрытом душном помещенее.
sir_Alex
sir_Alex
03 апреля в 13:28
Не мог, а вызвал!
Z. Kramer
Z. Kramer
03 апреля в 13:12
Крысы портовые заныли.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
03 апреля в 13:07
А вы все на Зенит гоните)) Спасибо скажите, что не вышли из группы) А так бы попали на итальянскую или испанскую команду и "привет") О нашем же с вами здоровье позаботились)))
ДСА
ДСА
03 апреля в 12:30
Это отправная точка эпидемии.
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