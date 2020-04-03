Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» мог вызвать рост числа заболевших COVID-19

Глава здравоохранения Ливерпуля Мэттью Эштон рассказал, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» спровоцировал рост количества заболевших коронавирусом в городе:

Это было неправильное решение. Правительство не понимало серьезность этой ситуации. Мы никогда не узнаем точно, но вполне вероятно, что игра против «Атлетико» стала тем событием, которое повлияло на рост числа зараженных COVID-19. Этот случай необходимо запомнить, чтобы не повторить такую ошибку в будущем.