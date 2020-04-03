Суарес: «Было обидно слышать, что мы отказываемся от сокращения зарплаты»

Нападающий «Барселоны» после официального объявления Лионеля Месси о сокращении зарплат игроков команды на 70% прокомментировал ходившие ранее слухи о том, что футболисты «сине-гранатовых» отказывались идти на такие меры.

О сокращении зарплат в команде говорилось много обидных слов. Люди говорили, что игроки не хотят идти на это. Хотя реальность такова, что мы ждали и пытались найти лучшее решение для клуба.

Больно слышать такие вещи. Ведь мы были первыми, кто хотел достичь этого соглашения, поскольку понимали, какова ситуация в клубе.

Ни один игрок в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Футболисты и клуб приняли совместное решение. Капитаны говорили с президентом, и никто не отказывался от этих мер.