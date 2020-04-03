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Лукаку: «Неужели надо было играть до того, пока не заразится игрок „Юве“?»

сегодня, 08:19

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о приостановке сезона в Серии А из-за пандемии коронавируса:

Почему мы продолжали играть, когда люди по всему миру уже рисковали жизнями? Неужели надо было дождаться того, пока не заразится игрок «Ювентуса»? Это ненормальная ситуация.

Мне не хватает футбола, однако здоровье людей куда важнее. Все остальное второстепенно. Больше всего не хватает соперничества, полных стадионов, страсти болельщиков. Использую время, чтобы анализировать свои последние матчи. Всегда есть куда расти.

Напомним, что первым заболевшим COVID-19 футболистом в Серии А стал защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:20
Кто предполагал, что всё так обернётся? Задним умом все умные.
КЭТиК
КЭТиК
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Надеялись на авось
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