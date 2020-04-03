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Бийол: «Недоволен малым количеством игрового времени в ЦСКА»

сегодня, 11:20

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что хочет играть больше в составе «армейцев»:

Я недоволен своим положением в ЦСКА. Играю мало на протяжении двух лет. Невозможно прогрессировать в такой ситуации. Чувствую себя прекрасно в команде, но если бы получал больше игровой практики, то мог бы развиваться дальше как футболист. Посмотрим, что будет дальше. Однако я не удовлетворен.

Ранее защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, чем занимается во время самоизоляции. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил cska vperiod
сегодня в 12:23
Сейчас экономика шатнётся и ваше общество вообще прикроют.
Всяко может быть, трудное время...
Юррыч
Юррыч
сегодня в 12:13
В пердиве будет больше игрового времени.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:05
Ничего, скоро картошку сажать и будешь много времени проводить на поле
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил cska vperiod
сегодня в 12:04, ред.
Бийол лучше некоторых других которые регулярно появляются на поле.
В бытность игроком "Баварии" А.Тимощук был лучшим на позиции опорного полузащитника, однако тренер ван Галл, голландец по происхождению и паспорту, предпочитал своего соотечественника. Вот и ответ на ваш комментарий.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:48
Желание Яка понятно, НО.
Улучши игру, прояви себя с лучшей стороны на тренировках и будешь чаще выходить на поле. Повысь требования к себе.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:44
Тренеру виднее.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:39
Может играть получше попробовать)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:35
Надо было сначала в Уфу переходить, а потом в ЦСКА. У уфимцев льготный проход в основу.
cska vperiod
cska vperiod ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:26
скоро гинер за обеды работать заставит...
Сейчас экономика шатнётся и ваше общество вообще прикроют.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:24
Бийол лучше некоторых других которые регулярно появляются на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:22
скоро гинер за обеды работать заставит...
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