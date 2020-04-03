Бийол: «Недоволен малым количеством игрового времени в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА заявил, что хочет играть больше в составе «армейцев»:

Я недоволен своим положением в ЦСКА . Играю мало на протяжении двух лет. Невозможно прогрессировать в такой ситуации. Чувствую себя прекрасно в команде, но если бы получал больше игровой практики, то мог бы развиваться дальше как футболист. Посмотрим, что будет дальше. Однако я не удовлетворен.