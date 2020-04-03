Бийол: «Недоволен малым количеством игрового времени в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что хочет играть больше в составе «армейцев»:
Я недоволен своим положением в ЦСКА. Играю мало на протяжении двух лет. Невозможно прогрессировать в такой ситуации. Чувствую себя прекрасно в команде, но если бы получал больше игровой практики, то мог бы развиваться дальше как футболист. Посмотрим, что будет дальше. Однако я не удовлетворен.
Ранее защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, чем занимается во время самоизоляции.
Улучши игру, прояви себя с лучшей стороны на тренировках и будешь чаще выходить на поле. Повысь требования к себе.
Улучши игру, прояви себя с лучшей стороны на тренировках и будешь чаще выходить на поле. Повысь требования к себе.