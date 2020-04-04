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В Италии создали петицию с предложением вручить скудетто «Аталанте»

04 апреля 2020, 21:24

В Италии создали петицию с предложением отдать титул чемпиона Италии в текущем сезоне «Аталанте». Авторы петиции считают, что вручение скудетто «Аталанте» станет признанием спортивных результатов команды за последние два сезона, а также отдаст дань уважения городу Бергамо, который наиболее сильно пострадал от пандемии коронавируса.

Напомним, что карантин в Италии на данный момент продлен до 13 апреля.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:51
слишком остроумная идея
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:41
Глупости всё это
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 08:50
Да, но это крайне не уважительно к Ювентусу и Лацио, которые находятся выше Аталанты на данный момент! Ничего, сезон в Серии А рано или поздно будет доигран и обладатель Скудетто определится в честной спортивной борьбе.
barcamilan
barcamilan
вчера в 08:07
идиотизм полный
Karkaz
Karkaz
вчера в 07:56
Для разнообразия можно)
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 07:33
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 01:23
    бредятина!
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    вчера в 00:24
    Несправедливо будет! Надо сразу Лигу Чемпионов и ЕВРО-2021! И неважно, что клубы не играют на ЕВРО!
    juvenale
    juvenale
    вчера в 00:10
    и лч сразу
    Apsny
    Apsny
    04 апреля в 23:00, ред.
    А че, удаленка же, можно все теперь по петициям делать, и коров доить на удаленке и фрукты и овощи по интернету выращивать, ковыряясь в земле.
    Apsny
    Apsny
    04 апреля в 22:59, ред.
    Какие же днища сидят в УЕФА, эпидемия в разгаре, а эти недоноски матч Аталанта-Валенсия организовывают.
    Ozabot
    Ozabot
    04 апреля в 22:34
    Отдать скудетто «Аталанте», а ЛЧ — «Интеру», потому что они тоже сине-черные. Логично.
    mihaluch
    mihaluch
    04 апреля в 22:30
    Сейчас пишут всякую бредятину.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответил Шишанутый
    04 апреля в 22:20, ред.
    Что за бред? Видимо коронавирус в Италии поражает у некоторых не легкие а мозг. Давайте может вообще жребий бросим кому повезет тот и титул.
    внатуре че за бред) роналду без чемпионства, совсем тупые идеи такие толкать
    VIPded
    VIPded
    04 апреля в 22:14
    Кристинка не позволит...)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    04 апреля в 22:10
      мудрый котяра
      мудрый котяра
      04 апреля в 22:01, ред.
      Каждый сходит с ума по-своему
      LOpp
      LOpp ответил волгодон 2
      04 апреля в 22:00
      За волю к победе и несгибаемый дух)
      Всё-таки обладатель кубка париматч премьер))
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      04 апреля в 21:58
      Как вариант вручить 20 скудетто и все довольны.
      DXTK
      DXTK
      04 апреля в 21:57
      я предлагаю так Лацио Титул, Атланте ЛЧ вручить справедливо.

      PS А Ювентусу картонную коробку.
      волгодон 2
      волгодон 2 ответил LOpp
      04 апреля в 21:55
      Создать что ли петицию с предложением вручить чемпионство Спартаку)))
      За волю к победе и несгибаемый дух)
      LOpp
      LOpp
      04 апреля в 21:48
      Создать что ли петицию с предложением вручить чемпионство Спартаку)))
      dimagas2
      dimagas2
      04 апреля в 21:48
      Почему не Милану?)))Как приз зрительских симпатий)))
      cska1948
      cska1948 ответил волгодон 2
      04 апреля в 21:47
      Однако,в Москве пострадавших больше.Есть выбор. Вот такой вот черный юмор)
      Да, но одновременно, всем московским командам титул не присвоишь. Да и по игре, в последние годы, Краснодар посимпатичней будет, чем московские клубы
      shlomo
      shlomo
      04 апреля в 21:47
      Играем 0, 3, 4......, ....хотя можно было бы 0, 3 ,5 ....и ничейка или 5 или 3.....было бы логичнее.....Ну да ладно, всяко играли...и так пойдет....СПАСИБО!!!
      волгодон 2
      волгодон 2 ответил cska1948
      04 апреля в 21:43
      Тогда, по аналогии, титул чемпиона России можно отдать Краснодару! Уверен, болельщики Зенита это воспримут с БОЛЬШИМ энтузиазмом.
      Однако,в Москве пострадавших больше.Есть выбор.
      Вот такой вот черный юмор)
      Twisted
      Twisted
      04 апреля в 21:41
      Может все таки доиграть оставшиеся туры позже а не заниматься такой херней
      shlomo
      shlomo
      04 апреля в 21:39
      Херня и при том на постном масле....
      КЭТиК
      КЭТиК
      04 апреля в 21:39
      Это не по спортивному, похоже мозг у кого-то повредился.
      cska1948
      cska1948
      04 апреля в 21:39, ред.
      Тогда, по аналогии, титул чемпиона России можно отдать Краснодару! Уверен, болельщики Зенита это воспримут с БОЛЬШИМ энтузиазмом.
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