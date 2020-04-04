В Италии создали петицию с предложением вручить скудетто «Аталанте»

В Италии создали петицию с предложением отдать титул чемпиона Италии в текущем сезоне «Аталанте». Авторы петиции считают, что вручение скудетто «Аталанте» станет признанием спортивных результатов команды за последние два сезона, а также отдаст дань уважения городу Бергамо, который наиболее сильно пострадал от пандемии коронавируса.
Напомним, что карантин в Италии на данный момент продлен до 13 апреля.
PS А Ювентусу картонную коробку.
PS А Ювентусу картонную коробку.
Вот такой вот черный юмор)
Вот такой вот черный юмор)