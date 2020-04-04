ГлавнаяНовости

Хави пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

04 апреля 2020, 14:19

Сообщается, что главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом.

Средства были переведены больнице в Барселоне. Отмечается, что деньги будут использованы не только для покупки необходимых медикаментов и оборудования, но и для проведения исследований.

Ранее стало известно, что президент «Реала» пожертвовал большую сумму на борьбу с коронавирусом.

Все новости
Смесь расизма с коронавирусом и безумием
Вчера, 23:13Сергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
«Реал» расстанется с рядом игроков, чтобы сократить расходы по зарплате
Вчера, 22:35 Комментарии14
Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством
Вчера, 21:47 Комментарии9
Сезон в Серии А может быть завершен в октябре
Вчера, 20:30 Комментарии3
«Манчестер Сити» накажет Уокера за вызов проституток
Вчера, 19:47 Комментарии18
Смолов сыграет в турнире CS:GO с Зинченко, Безденежных и Кротовым
Вчера, 19:27 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 08:01
Дженттелмен
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 апреля в 20:59
В Барсе всегда уважал Пуйоля.
На 2 месте Хави с Иньестой.
На 3 месте - "Свободная касса"!!!.
Apsny
Apsny ответил мудрый котяра
04 апреля в 20:42
Почему пожертвовал? Пожертвовал, когда живое существо! Дал, выделил, перечислил, но не пожертвовал.
И не говори, будто в жертву принес свое самое последнее или жизнь отдал, с него не убудет, если честно. Он хоть привнес в футбол что-то, а не дармоеды, которые сидят на скамье запасных и получают по 7 миллионов евро в год ни за что ни про что.
Apsny
Apsny
04 апреля в 20:41
Молодец, но..

А был ли мальчик..
мудрый котяра
мудрый котяра
04 апреля в 20:39
Почему пожертвовал? Пожертвовал, когда живое существо! Дал, выделил, перечислил, но не пожертвовал.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
04 апреля в 19:12
Хави тоже поддержал мировую масонскую лживую пандемию,и получил орден масонства.
Illuha
Illuha
04 апреля в 16:34
Благородное дело.
Альфамен
Альфамен ответил Caniggia
04 апреля в 15:53
Охренеть! Огромные деньги! Бесконечное уважение великому футболисту и человеку!
Для кого-то может и огромные,а для Хави не думаю,хотя поступок его достойный.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил волгодон 2
04 апреля в 15:15
Маrca возвышает вашего заднеприводного идола вы должны любить Маrcа
Пусть возвышает. Волгодон то не настоящий;)
волгодон 2
волгодон 2 ответил Керосинщик против Князя
04 апреля в 15:13
Marca - источник сплетний и слухов.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил волгодон 2
    04 апреля в 15:09
    источник толерантный
    Marca - источник сплетний и слухов.
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил Керосинщик против Князя
    04 апреля в 15:06
    Источник не оригинальный.
    источник толерантный
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    04 апреля в 15:05
    Источник не оригинальный.
    Caniggia
    Caniggia
    04 апреля в 14:58
    Охренеть! Огромные деньги! Бесконечное уважение великому футболисту и человеку!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил Брулин
    04 апреля в 14:55
    Где пожертвования со стороны наших паспортов? А то, смотрю, в попсу ударились и джостиками в футбол играют.
    Богатейшая же страна-цирк, вроде Индии. 100 из 2000 мировых миллиардеров, вот все и жлобствуют.
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 апреля в 14:45
    Поступок мужчины!
    Брулин
    Брулин
    04 апреля в 14:44
    Где пожертвования со стороны наших паспортов? А то, смотрю, в попсу ударились и джостиками в футбол играют.
    КЭТиК
    КЭТиК
    04 апреля в 14:29
    Не мало.
    Youngberg
    Youngberg
    04 апреля в 14:25
    Хави достойно! пожертвовал миллион, да ещё в больницу Барселоны.
    Youngberg
    Youngberg
    04 апреля в 14:23
    как думаете, кто больше пожертвовал Хави, который пожертвовал миллион или президент Реала, который пожертвовал большую сумму.
    beefs
    beefs
    04 апреля в 14:23
    борьба продолжается...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100