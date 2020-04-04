Хави пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Сообщается, что главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом.
Средства были переведены больнице в Барселоне. Отмечается, что деньги будут использованы не только для покупки необходимых медикаментов и оборудования, но и для проведения исследований.
Ранее стало известно, что президент «Реала» пожертвовал большую сумму на борьбу с коронавирусом.
На 2 месте Хави с Иньестой.
На 3 месте - "Свободная касса"!!!.
На 2 месте Хави с Иньестой.
На 3 месте - "Свободная касса"!!!.
А был ли мальчик..
А был ли мальчик..
вы должны любить Маrcа
вы должны любить Маrcа