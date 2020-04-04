Хави пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

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04 апреля 2020, 14:19

Сообщается, что главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом.

Средства были переведены больнице в Барселоне. Отмечается, что деньги будут использованы не только для покупки необходимых медикаментов и оборудования, но и для проведения исследований.

Ранее стало известно, что президент «Реала» пожертвовал большую сумму на борьбу с коронавирусом.