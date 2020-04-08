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«Брешиа» выступила против возобновления сезона, деньги фанатам не вернут

вчера, 19:21

Футбольный клуб «Брешиа» опубликовал официальное заявление, касающееся кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Команда желает избежать возобновления Серии А в знак солидарности с пострадавшими от болезни в городе. Кроме того, даже если выступления команды в этом сезоне продолжатся, владельцы абонементов могут лишиться денег за пропущенные матчи. У клуба возникли финансовые трудности, решить которые, пока что, не представляется возможным. Чтобы компенсировать траты болельщикам, «Брешиа» предлагает сделать им скидки на сезон-2020/21.

Клуб также отметил, что почти все футболисты проявили понимание, быстро согласившись на понижение зарплаты.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:04
паникёры
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:54
Лишь бы побунтовать.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:34
В возобновление сезона верится все меньше и меньше.
drug01
drug01
вчера в 19:22
плохо
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