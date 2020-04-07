Бундеслига собирается пускать на матчи по 239 человек

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вчера, 23:00

Немецкая футбольная лига планирует при любых обстоятельствах доиграть этот сезон Бундеслиги.

В DFL уже разработали план по поводу посещения стадионов во время матчей. Таким образом, общее число людей на стадионе будет ограничено до 239. От команд смогут присутствовать суммарно 126 человек, в числе которых игроки, тренерский штаб и врачи (максимум 8 человек).

На трибунах будет разрешено присутствие 30 журналистов и 36 представителей телевидения. Число болбоев планируется сократить с 12 до 4. На трибунах суммарно будет находиться 113 человек. В дополнение каждой команде разрешат заявить по 8 представителей делегации. Болельщики на трибуны допущены не будут.