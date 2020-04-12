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Ковальчук: «В Беларуси только за счёт мастерства никого не обыграешь»

вчера, 23:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Брест)3 : 1Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)ИслочьМатч завершен

Наставник брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал победу над «Ислочью» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси.

Прежде всего хотелось поздравить жителей нашего города, болельщиков, ветеранов – всех тех, кто причастен к становлению нашего клуба, с юбилеем, с 60-летием! Говорили ребятам, что надо устроить праздник, пускай сейчас и немного зрителей на стадионе, но это можно понять. Сегодня бились на победу, несмотря на то, что первыми пропустили. В перерыве сказал, что моменты есть, надо просто быть наглее, надо поувереннее действовать при реализации. Я верил, что отдача должна быть. Поэтому спасибо ребятам за отношение, мне сегодняшняя игра понравилась в плане настроя, желания. Очень хотели выиграть, поэтому молодцы.

Есть ли ощущение, что с каждым матчем команда прибавляет? В принципе, да. Пока не хочется загадывать наперёд, чтобы не сглазить. Вижу, что уже движения другие. Понятно, что в нашем чемпионате чисто за счёт мастерства никого не обыграешь. Но я видел горящие глаза ребят, поэтому доволен.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:29
В Беларуси главное договориться.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 00:12
Динамо с победой!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:53
это как же понимать?
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