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Раванелли: «Был близок к переходу в „Ливерпуль“»

вчера, 23:31

Бывший игрок «Ювентуса» и «Лацио» Фабрицио Раванелли рассказал, что он был близок к переходу в «Ливерпуль». Это было летом 1998 года, тогда итальянец выступал за «Мидлсбро».

Я был очень близок к этому. Также у меня был шанс перейти в «Тоттенхэм». Лично я хотел перейти в МЮ, мы с агентом месяц пытались провернуть эту сделку, но трансфер в «Ливерпуль» был действительно близок. Мне звонил менеджер «красных», а я сказал, что готов перейти к ним. Даже не знаю, почему сделка сорвалась.

Напомним, что летом того года Раванелли перебрался из «Мидлсбро» в «Марсель». 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:51
что то отрывки из мемуаров зачастили ))) вирус виной наверное))
drug01
drug01
вчера в 23:34
Верно что то помешало....
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