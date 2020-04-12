Раванелли: «Был близок к переходу в „Ливерпуль“»

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вчера, 23:31

Бывший игрок «Ювентуса» и «Лацио» рассказал, что он был близок к переходу в «Ливерпуль». Это было летом 1998 года, тогда итальянец выступал за «Мидлсбро».

Я был очень близок к этому. Также у меня был шанс перейти в «Тоттенхэм». Лично я хотел перейти в МЮ , мы с агентом месяц пытались провернуть эту сделку, но трансфер в «Ливерпуль» был действительно близок. Мне звонил менеджер «красных», а я сказал, что готов перейти к ним. Даже не знаю, почему сделка сорвалась.

Напомним, что летом того года Раванелли перебрался из «Мидлсбро» в «Марсель».