ГлавнаяНовости

Игроки «Интера» ожидают, что Мартинес перейдет в «Барселону»

сегодня, 20:32

В «Интере» растет уверенность в том, что форвард Лаутаро Мартинес вскоре покинет клуб. Так, игроки миланской команды ожидают, что нападающий перейдет в «Барселону» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Telegraph.

По слухам, в услугах Мартинеса, помимо «Барсы», заинтересованы «Челси» и «Ман Сити». Сообщалось, что «Челси» уже контактировал с агентом игрока.

Все новости
СлухиЛоврен может перейти в «Рому»
Сегодня, 21:30 Комментарии2
Слухи«Милан» заинтересован в приобретении Льориса
Сегодня, 21:16 Комментарии5
Слухи«Арсенал» предложил «Реалу» приобрести Ляказетта
Сегодня, 20:56 Комментарии6
Слухи«Барселона» готова продать Дембеле, на игрока нет покупателей
Сегодня, 20:44 Комментарии15
Слухи«Реал» сделал запрос по Обамеянгу
Сегодня, 20:03 Комментарии9
Слухи«Эвертон» собирается продать Сигурдссона
Сегодня, 19:52 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:44
Тут похоже дело не в рекламе, потому-что блок рейтинга находится между строкой "Правила" и "Рейтинг БК". Только что проверил это у себя на мобильной версии в хроме. Складывается впечатление, что у вас страничка просто не загружается полностью. Попробуйте выключить адблок или попробуйте другой браузер и посмотрите, изменится ли ситуация в лучшее сторону.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:31
точно всех из интера обзвонили чтобы узнать??)))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пользователю alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 21:29
alexgurzan
alexgurzan ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:03
Добрый вечер.
Сделайте, пожалуйста, скриншот. Попробуем понять в чём проблема.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 20:59
Лаутаро собрался повторить судьбу Гризманна, Коутиньо и Дембеле? Сейчас в Барселоне из атакующих игроков может хорошо заиграть только центрфорвард, который сможет вытеснить Суареса из основы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:55
Уважаемые, пожалуйста, сделайте что-нить с рекламой. Закрывает часть кнопок в КП, не посмотреть ситуацию в своей группе. Речь про телефон, Хром. АДблок не помогает.
Или от вас это не зависит?..
buv_7gqet3j4
buv_7gqet3j4
сегодня в 20:37, ред.
Сидят по домам и ждут...?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:35
Челси, МС лучший вариант, чем в Барселону
ОПС
ОПС
сегодня в 20:34
Подождем, а вдруг получится.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:33
Крыса бежит туда где лучше.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 20:33
Ситуация не позволяет многое делать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:33
не надо в Барселону переходить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100