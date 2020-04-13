Игроки «Интера» ожидают, что Мартинес перейдет в «Барселону»

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сегодня, 20:32

В «Интере» растет уверенность в том, что форвард вскоре покинет клуб. Так, игроки миланской команды ожидают, что нападающий перейдет в «Барселону» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Telegraph.

По слухам, в услугах Мартинеса, помимо «Барсы», заинтересованы «Челси» и «Ман Сити». Сообщалось, что «Челси» уже контактировал с агентом игрока.