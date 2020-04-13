Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, но топовое приобретение»

Бывший полузащитник московского «Спартака» рассказал об игре защитника «Зенита» , назвав трансфер игрока одним из топовых приобретений питерской команды.

Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает «Зенит», близок ему по манере.

Сантос также решает много проблем команды в оборонительном смысле. Он при этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объем работы. Видно, как он лихо бежит не только вперед, но и назад. Вообще Сантос — одно из самых топовых приобретений «Зенита», он еще много принесет пользы команде.