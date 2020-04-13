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Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, но топовое приобретение»

сегодня, 21:57

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко рассказал об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, назвав трансфер игрока одним из топовых приобретений питерской команды.

Сантос поиграл в Германии, более или менее был адаптирован в европейском чемпионате. Поиграл во второй бундеслиге, набрался достаточно опыта. И тот футбол, который показывает «Зенит», близок ему по манере.

Сантос также решает много проблем команды в оборонительном смысле. Он при этом гибко играет в атаке не только на бровке, но и в середине. Он, конечно, не Роберто Карлос, но выполняет большой объем работы. Видно, как он лихо бежит не только вперед, но и назад. Вообще Сантос — одно из самых топовых приобретений «Зенита», он еще много принесет пользы команде.

Ранее Сантос сказал, что мечтает вернуться в сборную Бразилии.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:20
комментарий бывшего игрока Спартака про нынешнего игрока Зенита - что еще можно ожидать
drug01
drug01
сегодня в 22:14
Не знаю сможет ли он играя за Зенит попасть в свою сборную.....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:14
даже сравнивать не чего карлос -велечина!!! сантос -даже не тень!!)))
LOpp
LOpp
сегодня в 22:04
Для Зенита любой чернокожий это усиление, ведь без Газпрома денег на таких игроков не было бы.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:58
Пока ничего не показал
Youngberg
Youngberg
сегодня в 21:58
Роберто Карлос лучше намного
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