ГлавнаяНовости

«Интер» начал переговоры по трансферу Видаля

сегодня, 15:30

Сообщается, что полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может продолжить карьеру в Серии А. 

Руководство «Интера» начало переговоры с агентами 32-летнего футболиста. Миланский клуб готов предложить чилийцу трехлетнее соглашение, однако не собирается выплачивать требуемые испанцами 20 млн евро. 

«Интер» намерен включить Видаля в часть сделки по Лаутаро Мартинесу, который близок к переходу в «Барселону».

Все новости
СлухиВерратти может продолжить карьеру в «Реале»
Сегодня, 15:48 Комментарии4
Слухи«Сан-Паулу» хочет приобрести Кавани
Сегодня, 14:05 Комментарии2
Агент: «Я не знаю, куда перейдет ван де Бек»
Сегодня, 13:49 Комментарии3
Слухи«Ливерпуль» хочет подписать Мбаппе
Сегодня, 13:23 Комментарии9
СлухиМЮ хочет купить Родона
Сегодня, 12:56 Комментарии1
Слухи«Интер» может обменять Лаутаро на Гризманна
Сегодня, 10:10 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 16:12
С января по лето ситуация с Артуро Видалем, похоже, не сильно изменилась. За год до истечения срока действия контракта, Барселона не собирается предлагать продление чилийцу, готовому заключить последнюю важную сделку в своей карьере в спортивном проекте высшего уровня. Интерес Интера остался жив, как и намерение Видаля: либо он переходит в Интер, либо остается в Барселоне, несмотря на предложения из Китая и интерес МЮ. На сегодняшний день, однако, нет соглашения между барсуками и нерадзурри, которые не хотят платить 20 млн за полузащитника и включать его в возможную сделку по Лаутаро. Тем не менее, сделка может быть заключена, потому что все стороны заинтересованы в этом.


PS разного рода вести по этому Видалю раздражают . не понимаю упертость Конте видеть чилийца в Интере , ему не сегодня завтра на пенсию уже уходить. Интеру принадлежит Раджа Наинголлан , намного лучше его вернуть из аренды и не платить ни копейки за чилийца да и в возможной сделке по Лаутаро его тоже не будет а бычок возможно в Барсу и не уйдет.


Спортмедиасат: 90+ Видаль+ Аренда Гризмана за Лаутаро.
ХЗ поживем увидим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:53
От неча делать штампуют слухи...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:32
Агенты с журналистами зашевелились, слухов по переходам с каждым днем становится все больше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100