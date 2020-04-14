«Интер» начал переговоры по трансферу Видаля

Сообщается, что полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может продолжить карьеру в Серии А.
Руководство «Интера» начало переговоры с агентами 32-летнего футболиста. Миланский клуб готов предложить чилийцу трехлетнее соглашение, однако не собирается выплачивать требуемые испанцами 20 млн евро.
«Интер» намерен включить Видаля в часть сделки по Лаутаро Мартинесу, который близок к переходу в «Барселону».
PS разного рода вести по этому Видалю раздражают . не понимаю упертость Конте видеть чилийца в Интере , ему не сегодня завтра на пенсию уже уходить. Интеру принадлежит Раджа Наинголлан , намного лучше его вернуть из аренды и не платить ни копейки за чилийца да и в возможной сделке по Лаутаро его тоже не будет а бычок возможно в Барсу и не уйдет.
Спортмедиасат: 90+ Видаль+ Аренда Гризмана за Лаутаро.
ХЗ поживем увидим
PS разного рода вести по этому Видалю раздражают . не понимаю упертость Конте видеть чилийца в Интере , ему не сегодня завтра на пенсию уже уходить. Интеру принадлежит Раджа Наинголлан , намного лучше его вернуть из аренды и не платить ни копейки за чилийца да и в возможной сделке по Лаутаро его тоже не будет а бычок возможно в Барсу и не уйдет.
Спортмедиасат: 90+ Видаль+ Аренда Гризмана за Лаутаро.
ХЗ поживем увидим