«Интер» начал переговоры по трансферу Видаля

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сегодня, 15:30

Сообщается, что полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Серии А.

Руководство «Интера» начало переговоры с агентами 32-летнего футболиста. Миланский клуб готов предложить чилийцу трехлетнее соглашение, однако не собирается выплачивать требуемые испанцами 20 млн евро.

«Интер» намерен включить Видаля в часть сделки по Лаутаро Мартинесу, который близок к переходу в «Барселону».