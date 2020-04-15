Тренер сборной Швеции сравнил Кулушевски с Роббеном

Главный тренер сборной Швеции поделился мнением о полузащитнике «Ювентуса» , на правах аренды выступающем за «Парму». В частности, специалист сравнил 19-летнего хавбека с экс-игроком «Баварии» и сборной Нидерландов .

За недолгое время в сборной Швеции Деян уже успел показать свой огромный потенциал. С его темпом, контролем мяча и завершением я вижу в нём схожесть с Роббеном.

Он очень быстр и усердно работает на тренировках. Если он будет продолжать в том же духе, то на долгие годы закрепится в составе сборной Швеции. Тренер всегда будет ценить футболиста, который может выполнять разные роли на поле. Было бы очень интересно увидеть его тактический прогресс. На данный момент, я считаю, что он прекрасен в роли вингера.

Кулушевски живёт футболом и вкладывает силы в работу. Он по-прежнему молод, но я надеюсь, что он готов к игре за «Ювентус». Как тренер национальной сборной, вы всегда будете хотеть, чтобы ваши игроки выступали за лучшие команды. И я думаю, что он действительно смог бы расти в нынешней системе «Юве».