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Эррера: «Неймар даёт ПСЖ очень многое. Он объединил всех нас»

сегодня, 05:59

Полузащитник «Пари Сен-Жерме» Андер Эррера поддержал своего товарища по команде, нападающего Неймара, которого упрекают в наплевательском отношении к парижскому клубу.

Неймар очень много сделал для команды за те три недели [между матчами с «Боруссией»]. 

Я помню, как на обеде у него дома, куда он пригласил всех, мы сформировали особую связь.

Когда я читаю, что Неймар не думает о ПСЖ, видя всё то, что он сделал для команды, это кажется мне невероятным. Он объединил всех нас. Он даёт нам очень многое.

Ранее экс-наставник сборной Испании Висенте дель Боске назвал Неймара сложным человеком.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:26
Все победы и достижения связаны с неустанной заботой руководства и лично товарища Неймара !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:05
То же самое о нём говорили в Барсе
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