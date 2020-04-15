Эррера: «Неймар даёт ПСЖ очень многое. Он объединил всех нас»

Полузащитник «Пари Сен-Жерме» поддержал своего товарища по команде, нападающего Неймара, которого упрекают в наплевательском отношении к парижскому клубу.

Неймар очень много сделал для команды за те три недели [между матчами с «Боруссией»].

Я помню, как на обеде у него дома, куда он пригласил всех, мы сформировали особую связь.