Эррера: «Неймар даёт ПСЖ очень многое. Он объединил всех нас»

Полузащитник «Пари Сен-Жерме» Андер Эррера поддержал своего товарища по команде, нападающего Неймара, которого упрекают в наплевательском отношении к парижскому клубу.
Неймар очень много сделал для команды за те три недели [между матчами с «Боруссией»].
Я помню, как на обеде у него дома, куда он пригласил всех, мы сформировали особую связь.
Когда я читаю, что Неймар не думает о ПСЖ, видя всё то, что он сделал для команды, это кажется мне невероятным. Он объединил всех нас. Он даёт нам очень многое.
Ранее экс-наставник сборной Испании Висенте дель Боске назвал Неймара сложным человеком.