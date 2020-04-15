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Представитель «Тоттенхэма»: «Не доиграть сезон будет катастрофой для АПЛ»

сегодня, 02:26

Специальный представитель «Тоттенхэма» в странах Восточной Европы и СНГ Роман Дубов рассказал о значимости возобновления нынешнего сезона в английской Премьер-Лиге, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Недавно в Великобритании опубликовали исследования Athletics, где достаточно чётко просчитали все возможные убытки. На сегодня только от отсутствия телепоказов суммарные потери составят 762 млн фунтов. Плюс около £ 250 млн клубы потеряют без Match Day. И приблизительно £200–250 млн недополучат от коммерческих партнеров и спонсоров. Цифра грандиозная: от £ 1,3 млрд. Для АПЛ катастрофа, если чемпионат не будет доигран.

В рамках тех статей доходов, которые я перечислил, это худший сценарий. Но это лишь прямые потери, связанные непосредственно с тем, что клубы уже должны были получить. Однако есть ещё нюанс: апрель и май — время, когда все пытаются проработать доходную часть на следующий сезон, просчитать количество партнёров и спонсоров на ближайший год. Эти косвенные потери пока тяжело предсказать. А вот конкретные цифры потерь в случае, если в ближайшее время будет решено не доигрывать чемпионат, я уже сказал. Это как минимум £ 1,3 млрд.

Что касается отрыва «Ливерпуля» в 25 очков, я считаю, что чемпионат всё равно будет доигран. Потому что такие огромные потери — слишком большой удар по лиге и клубам. Невозможно будет пережить эти убытки, если сезон не доиграют. Суммарная зарплатная ведомость, по которой клубы должны сделать выплаты футболистам до конца сезона, — £ 1,9 млрд. Суммы катастрофические. Даже при том, что футболисты согласятся или уже согласились снизить свои оклады на 30%, это всё равно не спасает ситуацию для АПЛ и её организаций.

Для таких клубов с небольшими по меркам чемпионата бюджетами, как «Борнмут», «Вулверхэмптон» или «Норвич», 90% доходов — это деньги от телевизионных прав. И вообще большая часть клубов основную часть бюджета пополняет за счёт ТВ-контрактов. В меньшей степени от него зависят только шесть топ-команд: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал». У нашего клуба, допустим, от телевидения приходит только 50% доходов. А у остальных команд вне этой шестёрки — минимум 70–85%. Если этих денег не будет, для большинства клубов наступят очень проблемные времена.

Поэтому чемпионат будет доигран. Другой вопрос, как он будет доигран. Возможно, за закрытыми дверями при пустых трибунах. И всё сделают только в угоду телевидению. Тогда получится спасти хотя бы те £ 760 млн, которые даёт ТВ. Сейчас идёт разговор о том, что концовка сезона пройдёт на двух закрытых территориях — где-то в Лондоне и Мидлендс. Они будут играть через два дня на третий, чтобы между матчами было 72 часа. И за месяц постараются весь чемпионат закончить.

Ранее также сообщалось, что клубы АПЛ потратят 177 млн фунтов на выплаты владельцам сезонных абоненментов, если чемпионат будет доигран при пустых трибунах.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:12
Доигрывать
Трубадур
Трубадур
сегодня в 02:28
Ливерпулю дать чемпиона и разойтись.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 02:26
катастрофа будет для Ливерпуля
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