Один из игроков «Сампдории» повторно заболел коронавирусом

Главный тренер «Сампдории» сообщил о том, что один из игроков генуэзского клуба повторно заболел коронавирусной инфекцией.

У одного из наших игроков был положительный результат на коронавирус, а потом отрицательный. И после того, как он возобновил тренировки дома, снова получил положительный результат.

Вот почему я считаю, что мы должны соблюдать осторожность. Если мы хотим снова начать играть, футболисты должны быть абсолютно здоровыми, и нужно, чтобы они могли сделать несколько тестов.

Я не говорю о том, что правильно и неправильно. Я просто хочу, чтобы врачи договорились о том, что нужно сделать, чтобы игроки были в безопасности.