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Один из игроков «Сампдории» повторно заболел коронавирусом

сегодня, 05:33

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери сообщил о том, что один из игроков генуэзского клуба повторно заболел коронавирусной инфекцией.

У одного из наших игроков был положительный результат на коронавирус, а потом отрицательный. И после того, как он возобновил тренировки дома, снова получил положительный результат.

Вот почему я считаю, что мы должны соблюдать осторожность. Если мы хотим снова начать играть, футболисты должны быть абсолютно здоровыми, и нужно, чтобы они могли сделать несколько тестов.

Я не говорю о том, что правильно и неправильно. Я просто хочу, чтобы врачи договорились о том, что нужно сделать, чтобы игроки были в безопасности.

Напомним, месяц назад сообщалось о семи игроках «Сампдории», заражённых коронавирусом.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:43
Здоровья!!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:39
опасность, которая понятна, не так уж страшна
ну, и наоборот !
ОПС
ОПС
сегодня в 06:15
Дай Бог, всем здоровья
beefs
beefs
сегодня в 05:51
Вот зараза какая...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:46
Не повезло парню.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:43
Болеть не надо причём повторно.
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