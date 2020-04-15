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Переговоры между «Барселоной» и «Интером» по Лаутаро приостановлены

сегодня, 12:49

Переговоры между «Барселоной» и «Интером» по поводу трансфера форварда Лаутаро Мартинеса были приостановлены, пишет Sky Sport Italia.

Отмечается, что ранее диалог между сторонами был очень продуктивен (клубы допускали, что в сделку могут быть включены некоторые игроки каталонцев), но затем был заморожен из-за того, что «сине-гранатовые» хотели сбить цену на аргентинца (сумма отступных в контракте Лаутаро составляет 111 млн евро). Также на приостановку переговоров повлияла эпидемия коронавируса, в условиях которой довольно сложно вести дела.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:17
всё узнаем ))жаль не скоро)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:52
Скай не самый надежный источник.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:51
Путает всё короновирус
13ROS13
13ROS13
сегодня в 12:50
Это всё к лучшему.
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