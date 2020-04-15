Переговоры между «Барселоной» и «Интером» по Лаутаро приостановлены

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сегодня, 12:49

Переговоры между «Барселоной» и «Интером» по поводу трансфера форварда были приостановлены, пишет Sky Sport Italia.

Отмечается, что ранее диалог между сторонами был очень продуктивен (клубы допускали, что в сделку могут быть включены некоторые игроки каталонцев), но затем был заморожен из-за того, что «сине-гранатовые» хотели сбить цену на аргентинца (сумма отступных в контракте Лаутаро составляет 111 млн евро). Также на приостановку переговоров повлияла эпидемия коронавируса, в условиях которой довольно сложно вести дела.