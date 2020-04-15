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«Зенит» продолжает интересоваться Мхитаряном

сегодня, 11:24

Руководство «Зенита» продолжает интересоваться полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который в этом сезоне выступает за «Рому» на правах аренды.

Впрочем, итальянские СМИ также утверждают, что «джаллоросси» не отказываются от выкупа контракта полузащитника, несмотря на накапливающиеся долги из-за эпидемии коронавируса.

Сообщается, что рулевой римлян Пауло Фонсека намерен изменить игровую систему команды с 4-2-3-1 на 3-5-2 и поставить армянина вторым нападающим рядом с Эдином Джеко

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:28
Мхитарян при помощи Зенита решил попиарится, приподнять свой рейтинг? Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 13:27
Староват Генрих.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:25
Ну здравствуйте мои дорогие болельщики. Как Вы тут без моих скромных опусов? Отдельный привет почитателям свиней. Гыгыгы
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:06
Не ломайте Генриху карьеру
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:01
А почему не упомянул Цаллагова, Новосельцева, Заболотного и других "звезд" дворового футбола?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 12:59, ред.
Могу ответить старым анекдотом. Армянское радио слушатель спрашивает. Правда ли, что Зенит интересуется Мхитаряном? Армянское радио отвечает. Правда, только не Мхитаряном, а Кашпировским и не для игры в футбол, а для лечения руководства, и не для приобретения за миллионы, а по цене одного Сутормина.
Albasin
Albasin ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:58
Вы не нужное уже сколько продаете?
Трубадур
Трубадур ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:49
Реальность Шуррле и Пэдро.
makkie
makkie ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 12:22
Ожидание: Мхитарян, Ругани, Суарес.

Реальность: Ерохин, Полоз, Сутормин, Мевля.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:13
Интересно сам Генрих об этом знает.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:06
Зенит команда пенсионеров ) Кто бы не играл , все равно все будут решать купленные зенитом судьи !
particular
particular
сегодня в 11:57, ред.
Какая-то нездоровая традиция интересоваться теми, чьи лучшие сезоны уже позади...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:50
Генриху, да и всем бывшим игрокам Шахтера в Зените будем рады. Продолжать славные Тимощука, Ракицкого и армян Овсипяна и Березовского.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 11:42
Старый он уже.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:41
С нового сезона новый лимит на легионеров. Прежде чем купить что то не нужное надо продать что то не нужное.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:39
а нужен ли он? зениту нужна звезда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:25
Дорого запрлсят за него...
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