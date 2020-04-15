«Зенит» продолжает интересоваться Мхитаряном

Руководство «Зенита» продолжает интересоваться полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который в этом сезоне выступает за «Рому» на правах аренды.
Впрочем, итальянские СМИ также утверждают, что «джаллоросси» не отказываются от выкупа контракта полузащитника, несмотря на накапливающиеся долги из-за эпидемии коронавируса.
Сообщается, что рулевой римлян Пауло Фонсека намерен изменить игровую систему команды с 4-2-3-1 на 3-5-2 и поставить армянина вторым нападающим рядом с Эдином Джеко.
Реальность: Ерохин, Полоз, Сутормин, Мевля.
Реальность: Ерохин, Полоз, Сутормин, Мевля.