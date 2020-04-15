«Зенит» продолжает интересоваться Мхитаряном

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сегодня, 11:24

Руководство «Зенита» продолжает интересоваться полузащитником «Арсенала» , который в этом сезоне выступает за «Рому» на правах аренды.

Впрочем, итальянские СМИ также утверждают, что «джаллоросси» не отказываются от выкупа контракта полузащитника, несмотря на накапливающиеся долги из-за эпидемии коронавируса.

Сообщается, что рулевой римлян Пауло Фонсека намерен изменить игровую систему команды с 4-2-3-1 на 3-5-2 и поставить армянина вторым нападающим рядом с Эдином Джеко.