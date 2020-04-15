«Барселона» хочет устроить летнюю распродажу

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сегодня, 12:20

Руководство «Барселоны» планирует летом усилить линию нападения форвардом ПСЖ Неймаром и нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

За каждого игрока придется заплатить более 100 млн евро, но каталонцы намерены соблюдать финансовый фэйр-плей. Для этого «сине-гранатовы» намерены продать сразу 9 футболистов на общую сумму 245 млн евро.

На трансфер будут выставлены: (56), (56), (20), (11), (32), (20), (32), (9) и (9.50).