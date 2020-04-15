«Барселона» хочет устроить летнюю распродажу

Руководство «Барселоны» планирует летом усилить линию нападения форвардом ПСЖ Неймаром и нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.
За каждого игрока придется заплатить более 100 млн евро, но каталонцы намерены соблюдать финансовый фэйр-плей. Для этого «сине-гранатовы» намерены продать сразу 9 футболистов на общую сумму 245 млн евро.
На трансфер будут выставлены: Усман Дембеле (56), Филиппе Коутиньо (56), Иван Ракитич (20), Артуро Видаль (11), Нелсон Семеду (32), Эктор Фирпо (20), Самюэль Умтити (32), Жан-Клер Тодибо (9) и Мартин Брейтуэйт (9.50).