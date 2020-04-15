ГлавнаяНовости

«Барселона» хочет устроить летнюю распродажу

сегодня, 12:20

Руководство «Барселоны» планирует летом усилить линию нападения форвардом ПСЖ Неймаром и нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

За каждого игрока придется заплатить более 100 млн евро, но каталонцы намерены соблюдать финансовый фэйр-плей. Для этого «сине-гранатовы» намерены продать сразу 9 футболистов на общую сумму 245 млн евро.

На трансфер будут выставлены: Усман Дембеле (56), Филиппе Коутиньо (56), Иван Ракитич (20), Артуро Видаль (11), Нелсон Семеду (32), Эктор Фирпо (20), Самюэль Умтити (32), Жан-Клер Тодибо (9) и Мартин Брейтуэйт (9.50).

Все новости
Слухи«Ювентус» не собирается продавать Демирала
Сегодня, 13:12 Комментарии2
Слухи«Кальяри» хочет видеть в своём клубе Ливерани
Сегодня, 13:04 Комментарии2
СлухиПереговоры между «Барселоной» и «Интером» по Лаутаро приостановлены
Сегодня, 12:49 Комментарии4
Слухи«Барселона» не собирается отдавать Ракитича в аренду
Сегодня, 11:56 Комментарии6
СлухиСразу два игрока «Ромы» могут перейти в «Наполи»
Сегодня, 11:39 Комментарии3
Слухи«Зенит» продолжает интересоваться Мхитаряном
Сегодня, 11:24 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 13:13
Хе-хе,а уплачено за всех этих человеков не меньше миллиарда)))Мешковина отжигает)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:55
Такая вот гаражная распродажа.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:55
В кризис тяжело будет всех продать.
The Bilderberg group
The Bilderberg group
сегодня в 12:48
Джанлука Ди Марцио: «Лаутаро в Барсу? Клаусула в 111 млн осложняет сделку - Интер и Барселона вели переговоры по другим вопросам. На сегодняшний день переговоры заблокированы по сравнению с несколькими неделями ранее. Перед чрезвычайной ситуацией с коронавирусом были очень хорошо настроены с включениями других игроков, затем было неизбежное торможение, и Интеру в этих условиях не подходит предложение испанцев + нерадзурри не хотят продавать Лаутаро, если не получит эту сумму. Мне не хочется говорить об определенной продаже Мартинеса. У него все в порядке в «Интере», а его соблазняет «Барселона», но я не думаю, что он форсирует трансфер: переговоры в настоящее время заблокированы. Икарди? Интер ожидает выкупа от ПСЖ, сигналы, которые приходят из французского клуба, являются сигналами выкупа, которые, однако, формально не начались. ПСЖ также может попросить скидку, и я не думаю, что Интер останется невосприимчивым к этому. Поговаривали также о пункте, который позволил Икарди сказать «ПСЖ» «нет», но похоже, он уже подписал контракт с ПСЖ".
Comdiv
Comdiv
сегодня в 12:46
Товару много скопилось.
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 12:38
мечтать не вредно, могут и помечтать в руководстве Барселоны
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:35
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 12:33
ну это ребят похлеще " красной цены " от пятёрочки 🤙 неплохая соберётся сумма в итоге . Пусть ещё тогда Бартомеу , вдобавок к этой сумме , выставит обе свои почки на аукцион и тогда , думаю должно хватить этих денег на камбык Неймара 😎
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:22, ред.
всех по 1 евро))) и начать историю с 0))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 12:20
Время все рассудит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100