Групповой этап Лиги чемпионов может начаться в октябре

Испанская пресса сообщила о предварительных сроках старта следующих розыгрышей еврокубковых турниров.
УЕФА планирует провести первые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 20 октября. 22 октября — 1-й тур группового этапа Лиги Европы.
Матчи отборочного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы должны начаться в конце июля – начале августа. Ранее ходили слухи, что УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями.
в Старом Свете? Как бы с наступлением холодов ситуация не ухудшилась....
в Старом Свете? Как бы с наступлением холодов ситуация не ухудшилась....