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Групповой этап Лиги чемпионов может начаться в октябре

сегодня, 17:24

Испанская пресса сообщила о предварительных сроках старта следующих розыгрышей еврокубковых турниров.

УЕФА планирует провести первые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 20 октября. 22 октября — 1-й тур группового этапа Лиги Европы.

Матчи отборочного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы должны начаться в конце июля – начале августа. Ранее ходили слухи, что УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями.

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Все комментарии
mack3tx_wc7j
mack3tx_wc7j
сегодня в 18:47
Время покажет, когда начнем.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:26, ред.
Что на завершении чемпионатов и ЛЧ уже крест поставили? Чемпионов назначат в кабинетах!)))
VIPded
VIPded
сегодня в 18:19
Рановато планируют... Ещё и пика заразы не было...(((
ДСА
ДСА
сегодня в 18:15
Будем смотреть киберфутбол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:14
А завершать чемпионаты они жеребьёвками будут? Треть сезонов еще не сыграно...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:11
Вот это новость! То есть в УЕФА заранее решили, что к октябрю коронавирус будет уничтожен
в Старом Свете? Как бы с наступлением холодов ситуация не ухудшилась....
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:10
Даже гадать не хочется, когда начнётся, тогда и начнётся.
viv
viv
сегодня в 18:05
Рано об этом говорить....надо сначало эту ЛЧ завершить...
Karabal
Karabal
сегодня в 18:03
Всё вилами на воде написано.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:56
Подождем
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:49
А может начаться и в ноябре..... 🤔🤔🤔
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:44
Вилами по воде... Но хотелось бы.
unoejk
unoejk ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 17:42
Поправил.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:39
Ромашка...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:37
Дай Бог...но хотелось бы раньше
Red blu
Red blu
сегодня в 17:33
Надеемся что эти планы сбудутся.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:31, ред.
Жаль что нет ответственности за предсказания разных жуликоватых газет типо Марки, которые не сбываются...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:28
пусть начнётся!! не важно когда!!
Illuha
Illuha
сегодня в 17:25
Нас это не касается.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:24
Хорошо бы начался
Youngberg
Youngberg
сегодня в 17:24
пусть начинается.ждём
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