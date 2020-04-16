Все ждут футбола

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сегодня, 11:01

Уникальная проблема требует нестандартных решений. «Соккер.ру» собрал актуальную информацию о том, как планируют возобновлять чемпионаты в топ-пяти лигах Европы.

Испания

Руководство испанской футбольной лиги уже подготовило протокол о действиях в зависимости от развития ситуации. Консенсус ясен – чемпионат нужно доиграть. Об этом говорят и в «Барселоне», которая лидирует в Ла Лиге и теоретически могла бы выступать за досрочное завершение турнира, опасаясь конкуренции со стороны «Реала». Но сам тренер Кике Сетьен подчеркнул, что хотел бы стать чемпионом по-настоящему, сейчас он бы не почувствовал себя таковым, если бы чемпионат завершили. Ла Лиге остается сыграть 11 туров, и президент лиги Хавьер Тебас заявил, что проект будет отправлен в соответствующие органы:

Протокол о возвращении клубов к тренировкам был рассмотрен и утвержден. Он будет передан с пояснениями всем клубам, а также в правительство и соответствующие органы здравоохранения. Согласно нашим текущим сценариям, мы могли бы возобновить чемпионат 28 – 29 мая, 6 – 7 июня или 28 июня.

Как видим, у Ла Лиги есть минимум три сценария, и они допускают достаточно затяжное отсутствие футбола, что логично, учитывая тяжелую ситуацию в Испании с пандемией коронавируса. При этом в правительстве подчеркнули, что позиция лиги должна быть одобрена сверху. Об этом сказал министр культуры и спорта Хосе Мануэль Родригес Урибес:

Футбол возобновится не тогда, когда скажет Тебас. И не тогда, когда скажу я. Он возобновится, когда органы здравоохранения разрешат нам.

Жесткая позиция властей внесла свои коррективы в планы отдельных клубов. Например, «Реал Сосьедад» планировал вернуться к тренировкам на этой неделе, но его быстро одернули, заставив подчиниться протоколу и воле органов здравоохранения. Игрокам придется продолжать тренироваться дома. Это как минимум избавляет лигу и клуб от ненужной критики, как это случилось с «Андерлехтом» в Бельгии, например. Там мало кто понял, зачем руководство клуба вернуло тренировки на базе, причем чуть ли не втайне. Хотя при этом было отмечено, что дело это добровольное – кто из игроков хотел, оставался дома.

Продолжая тему Бельгии, стоит отметить, что там правительство постановило запретить все массовые мероприятия до 31 августа. Это усиливает аргументацию местной футбольной лиги, которая планировала завершить турнир досрочно. Это решение должно быть утверждено 24 апреля на общем собрании футбольных клубов. УЕФА пытался давить на Бельгию, грозя лишением мест в еврокубках. Но в свете нового решения правительства планы лиги кажутся более обоснованными.

Германия

Практически синхронно с бельгийцами выступило и немецкое правительство. В Германии власти разработали план поэтапного возвращения к нормальной жизни. Есть в нем пункт, касающийся массовых мероприятий, включая спортивные. Они запрещены до 31 августа. Впрочем, немецкие СМИ считают, что в документе есть лазейка, которая позволяет Бундеслиге проводить матчи, только без зрителей. Этот вопрос будет обсуждаться на закрытых совещаниях.

А 23 апреля клубы должны обсудить, что делать дальше. Некоторые из них уже вернулись к тренировкам на базах с соблюдением мер социального дистанцирования. Руководство Бундеслиги готово доиграть девять туров хотя бы без зрителей, чтобы избежать финансовой катастрофы и что-то заработать с телетрансляций.

Франция

Здесь тоже некоторую определенность внесли власти. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с пламенным обращением к нации, обозначив планы по выходу из изоляции. Это должно случиться 11 мая. Такие планы приободрили футбольные власти – появился какой-то ориентир. И у лиги уже появился набросок того, как действовать. Планируется, что с 17 мая возобновятся тренировки в клубах, а с 17 июня продолжится чемпионат, начиная с 29-го тура.

Игры будут проходить не реже, чем раз в три дня. Так что к 25 июля или 2 августа Лига 1 будет закончена. Это позволит получить недоплаченные телевизионщиками 200 миллионов евро. Правда, некоторые коррективы будут внесены в контракт на следующий сезон, но это мелочи по сравнению с тем, какие проблемы переживает футбол в целом. При этом в лиге подчеркнули, что всем футболистам придется обеспечить прохождение тестов примерно за 48 часов до начала матчей. Это должно гарантировать отсутствие новой волны заражений.

Италия

У итальянской футбольной федерации составленного протокола, как у испанцев, нет, но есть твердая уверенность в том, что чемпионат должен быть доигран. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина отметил, что уже есть наброски, которые будут обсуждаться с властями и клубами. Он рассчитывает, что с 3 мая можно возобновить тренировки, а затем и игры. Но перед этим все футболисты должны будут пройти тесты на коронавирус. Не исключается даже возможность «закрытия» команд в тренировочных лагерях.

Идея в том, чтобы полностью изолировать футбольное сообщество. Все футболисты и персонал клубов пройдут тесты, люди с отрицательными тестами будут закрыты в изолированных лагерях, и это должно блокировать любой путь к распространению вируса в данной среде. Конкретные сроки будут обсуждаться. Но уже сейчас ясно, что предстоит жаркая дискуссия, потому что некоторые итальянские клубы и футболисты категорически против возобновления футбола, когда «страна пережила такую трагедию».

Англия

Подробно о том, какие планы вынашивают в Англии, мы уже рассказывали отдельно. Там предлагается некий симбиоз идей. Это и итальянские планы о всеобщем тестировании с последующим закрытием в лагерях команд, и оригинальные планы по проведению концовки чемпионата в ускоренном режиме на нейтральном узком наборе стадионов, например, «Уэмбли».

Причем клубы очень хотят, чтобы чемпионат был доигран до 30 июня, что обеспечит отсутствие юридических проблем с контрактами с футболистами и спонсорами и трансферными делами. Эта позиция команд подталкивает как раз к схеме с ускоренным мини-турниром. Уже завтра все эти вопросы будут обсуждаться на встрече всех заинтересованных сторон. Консенсус в том, чтобы чемпионат возобновился в мае – в любом формате.