Защитник «Зенита» хотел совершить самоубийство

Защитник «Зенита» в интервью Olé признался, что тяжело пережил потерю родителей.

Когда мой отец умер, я думал, что все брошу. В то время я уже потерял свою мать. Я думал, что брошу футбол и даже совершу самоубийство. Я хотел сделать это дважды. Это было очень тяжело. «Ривер Плейт» помог мне, после этого я хотел осуществить мечту моего отца — дебютировать в чемпионате Аргентины.