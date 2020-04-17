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Защитник «Зенита» хотел совершить самоубийство

сегодня, 20:23

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в интервью Olé признался, что тяжело пережил потерю родителей.

Когда мой отец умер, я думал, что все брошу. В то время я уже потерял свою мать. Я думал, что брошу футбол и даже совершу самоубийство. Я хотел сделать это дважды. Это было очень тяжело. «Ривер Плейт» помог мне, после этого я хотел осуществить мечту моего отца — дебютировать в чемпионате Аргентины.

Маммана потерял свою мать в раннем детстве, а отца — в 15 лет. На данный момент футболист восстанавливается после тяжелой травмы.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 21:48
Нужно больше дешевого хайпа, правда Соккер?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:41
Не повезло парню. Молодец что справился.
Legend 6
Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 21:38
Как нет? Дзюба в Лацио, Кокорин в Наполи, а за Чаловым очередь выстроилась соблюдая социальную дистанцию полтора метра
Izmar
Izmar
сегодня в 21:25
Здоровья Маммане!
112910415
112910415
сегодня в 21:09
врагу не пожелаешь ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:02
Остается посочувствовать этому парню. Не дай бог кому то это пережить!!! Держись парень!!!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 20:58
Соккер, итак в изоляции с ума сходим, неужели нет новостей по позитивней?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:50
Даа... Зачем трагедию сувать в новости..
shlomo
shlomo
сегодня в 20:46
Ну молодец, что справился...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:42
это личное. зачем это для всех?
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 20:29
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:24
Фигасе новости постите...
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