Печали пост. Кто выживет, а кто погибнет из клубов РПЛ?

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сегодня, 17:25

Леонид Федун объявил курс на выживание. «Соккер.ру» — о шансах клубов РПЛ пережить непростое время.

РФС собрал информацию о финансировании потерь футбольных клубов, чтобы с этими данными обратиться за помощью к правительству Российской Федерации. Звучит как новость из параллельной вселенной. При всей нашей огромной любви к футболу в нынешней ситуации расходовать средства из федерального и региональных бюджетов на содержание футболистов, которые своими раздутыми контрактами тянут клубы на дно, видится неприкрытым кощунством. Даже просить о таком стыдно, когда идет борьба с заразой, уносящей человеческие жизни. Скорее всего, клубам придется выкручиваться сами, и хотя пока волна паники не поднялась, многие понимают, что вилы с каждым днем все ближе к шее. У нас уже два «трупа» в ФНЛ — «Луч» и «Армавир», боюсь, в РПЛ выжить тоже дано не каждому.

«Спартак»

«Красно-белые» первыми в РПЛ договорились со своими футболистами о снижении зарплат на 40%, но оставшиеся 60% тоже нужно откуда-то брать. Леонид Федун настроен пессимистично:

Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно. Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать.

Больно будет всем, но «Спартак», конечно, выживет, ведь у клуба есть богатые покровители, спонсорские контракты, свой собственный стадион, высокий социальный статус и многочисленная армия болельщиков благодаря которой москвичи зарабатывают. Конечно, сейчас «Спартак», как и все, лишен этого денежного потока, но когда возобновятся трансляции, а болельщики вернутся на трибуны, у «красно-белых» будет доход.

«Краснодар»

Еще один клуб с частным капиталом чувствует себя настолько уверенно финансово, что даже не пошел на снижение зарплат футболистам. Вполне возможно, что после перезагрузки РПЛ в следующем сезоне именно «быки» окажутся главными претендентами на чемпионство. Болельщикам «Краснодара» беспокоиться не о чем, ведь у клуба есть любящий хозяин. Очевидно, что Сергей Галицкий не даст «Краснодару» утонуть, даже если придется сознательно нарушить ФФП УЕФА . Впрочем, лидеры Европейского футбольного союза сами должны посадить людоедский закон на диету, чтобы минимизировать ущерб футболу.

«Зенит», «Локомотив» и «Динамо»

За спинами этих клубов стоят мощные госкорпорации — «Газпром» и РЖД , а также банк ВТБ, чьи 92% акций находятся в руках государства. У того же «Зенита» бюджет на 80% сформирован из коммерческих доходов, которые обеспечиваются контрактами с «Газпромом» и его дочерними компаниями. Допускаю, что в тяжелой для экономики страны ситуации вентиль могут прикрутить, чтобы не провоцировать народ щедрым расходованием «народного достояния» на контракты миллионеров.

«Зенит», «Динамо» и «Локомотив» никуда не денутся — у них социальная значимость и есть готовая инфраструктура, но оба клуба должны стать скромнее, чтобы не улететь в космос от тысяч своих болельщиков, у которых заметно упадет качество жизни. А если главы «Газпрома», ВТБ и РЖД сами не догадаются, то должны получить приказ свыше: допускать купания в народном золоте всяких Малкомов, Дзюб, Филиппов и Эдеров на глазах у обедневших людей не просто подло, но и опасно.

ЦСКА

У армейцев молодая команда, следовательно, не самая выдающаяся зарплатная ведомость, много разных спонсоров, ВЭБ , живые футбольные активы и стратегический гений Гинера, который не отпустит штурвал в кризисной ситуации. И это вдобавок ко всему тому, что есть у «Спартака», «Зенита», «Динамо»: болельщики, социальный статус, стадион. Армейцы не пропадут, хотя наверняка придется тяжело.

«Ростов», «Рубин», «Арсенал», «Ахмат», «Урал», «Уфа»

У всех этих клубов есть зависимость от регионов — у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Из-за этого каждый из них в зоне риска, но каждый из них есть кому спасти. В «Ростове» работают заинтересованные в успехе клуба люди, как и в «Уфе». У «Урала» есть президент Григорий Иванов, хорошо разбирающийся в подводных течениях, за «Ахмат» и «Арсенал» горой встанут главы субъектов РФ , которые они представляют, у «Рубина» тоже имеются преданные покровители. Конечно, все это не является гарантией спасения, штормить будет обязательно, но все-таки эти клубы крепко стоят на ногах, у многих из них есть подпитка частным капиталом, так что прогноз скорее позитивный.

«Тамбов» и «Крылья Советов»

Увы, не могу того же сказать о «Тамбове» и «Крыльях Советов». О волжанах уже ходили недобрые слухи, причем в Самаре были проблемы еще до нашествия коронавируса:

Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут. Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба.

Что касается «Тамбова», то это клуб, который после выхода в РПЛ ни разу не сыграл в родном регионе, а только арендовал стадионы в Саранске и Нижнем Новгороде на средства, выделенные Тамбовской областью. Нонсенс. Зачем региону «тащить» команду, которую даже своему зрителю невозможно показать?

«Оренбург»

«Газпром» не откажется от «Зенита», но ситуация может заставить пожертвовать пешками, тем более еще до пандемии коронавируса ходили слухи о том, что «Газпром добыча Оренбург», полностью зависящая от политики головной компании, может отказаться от ФК «Оренбург». Регион в такой ситуации не вывезет, так что для «газовиков» этот сезон запросто может стать последним в РПЛ .

«Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» спонсирует «Газпромбанк» и лично Борис Ротенберг, выполняя просьбу-приказ президента о том, чтобы в туристическом кластере был футбол. Но ситуация может измениться, и найдутся вещи большей государственной значимости, чем контракты Кокорина и Рами. «Сочи» подвешен в воздухе, не стоит ногами на земле, на сегодняшний день это клуб-однодневка, который может испариться после одного разговора за закрытыми дверями красного дерева.