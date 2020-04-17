Магуайр: «Если будет нужно, то мы примем решение о сокращении зарплат»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о возможном сокращении зарплат в клубе.

Думаю, что в каждом клубе будет разная ситуация. Каждую неделю я общаюсь с боссами клуба о том, как мы преодолеть это. Могу сказать от имени «Манчестер Юнайтед», что мы продолжим оценивать ситуацию и следить за ней постоянно.

Уверен, что мы будем проводить еженедельную оценку, смотреть на состояние клуба. Если будет нужно, то мы примем решение о сокращении зарплат. Клубы находятся в разном положении, и я уверен, что капитан каждой команды будет говорить от имени своего клуба.