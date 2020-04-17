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Магуайр: «Если будет нужно, то мы примем решение о сокращении зарплат»

сегодня, 14:16

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о возможном сокращении зарплат в клубе. 

Думаю, что в каждом клубе будет разная ситуация. Каждую неделю я общаюсь с боссами клуба о том, как мы преодолеть это. Могу сказать от имени «Манчестер Юнайтед», что мы продолжим оценивать ситуацию и следить за ней постоянно.

Уверен, что мы будем проводить еженедельную оценку, смотреть на состояние клуба. Если будет нужно, то мы примем решение о сокращении зарплат.  Клубы находятся в разном положении, и я уверен, что капитан каждой команды будет говорить от имени своего клуба.

Ранее футболисты «Валенсии» пошли на сокращение зарплат.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:52
МЮ слишком богатый клуб, что бы обращать внимание на такие мелочи как сокращение зарплаты.
aastik
aastik
сегодня в 15:04
И все разбегутся.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:36
умные слова )) главное без паники))
beefs
beefs
сегодня в 14:16
если разумный подход о можно
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:16
уже нужно.принимайте
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