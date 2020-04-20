Воспитанник «Локомотива» умер во время тренировки

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20 апреля 2020, 17:36

Сегодня, 20 апреля, защитник «Казанки» и воспитанник московского «Локомотива» умер во время тренировки. Игроку было 22 года.

Официальный сайт «железнодорожников» выражает свои соболезнования семье футболиста.

20 апреля скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются. Самохвалов – воспитанник «Локомотива». Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за «Казанку». У Самохвалова остались жена и сын. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия.

Это не первый случай подобной трагедии. В 2017 году во время тренировки умер бывший полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте.