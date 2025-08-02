Тренер «Ростова» после разгрома от «Крыльев»: «Мне команда понравилась»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал крупное поражение своей команды в домашнем матче третьего тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов»:

Должно быть, я сумасшедший человек, потому что мне команда понравилась, мы были лучше, у нас было больше моментов для того, чтобы забить. Во втором тайме пропустили после углового, но ребята не опустили руки. Если кто‑то и виноват сегодня, то это я. Ребята выполняли план.