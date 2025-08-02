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Тренер «Ростова» после разгрома от «Крыльев»: «Мне команда понравилась»

вчера, 21:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал крупное поражение своей команды в домашнем матче третьего тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов»:

Должно быть, я сумасшедший человек, потому что мне команда понравилась, мы были лучше, у нас было больше моментов для того, чтобы забить. Во втором тайме пропустили после углового, но ребята не опустили руки. Если кто‑то и виноват сегодня, то это я. Ребята выполняли план.

«Ростов» стартовал в чемпионате с трех поражений подряд. «Желто-синие» занимают 14-е место, не имея ни одного очка.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:52
План игроки выполнили, а очков нет. Что ж это за план такой?
pzd9928ga49f
pzd9928ga49f
вчера в 21:50
Похоже этот тренер там долго не продержится
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:24
Даже и сказать нечего...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:12
Такие вещи можно думать, но лучше не говорить.
Гость
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