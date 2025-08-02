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«Фенербахче» хочет приобрести Алабу у «Реала»

вчера, 20:43

Стамбульский «Фенербахче» обратился к мадридскому «Реалу» с предложением о переходе защитника Давида Алабы.

Приглашение футболиста сборной Австрии – личная инициатива главного тренера турецкой команды Жозе Моуриньо.

Сам Алаба пока не собирается переезжать в Стамбул и хочет провести в «Реале» еще один сезон – до завершения своего действующего контракта, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее появилась информация, что мадридцы рассматривают возможность расторжения соглашения с 33-летним игроком, который большую часть минувшего сезона пропустил из-за проблем со здоровьем.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:08
Моуриньо просто доит турецких коров.
или в Фенербахче лазарет пустой?
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:15
Как Моуриньо хочет выиграть чемпионат Турции...
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