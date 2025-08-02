«Фенербахче» хочет приобрести Алабу у «Реала»

1754156630

вчера, 20:43

Стамбульский «Фенербахче» обратился к мадридскому «Реалу» с предложением о переходе защитника .

Приглашение футболиста сборной Австрии – личная инициатива главного тренера турецкой команды .

Сам Алаба пока не собирается переезжать в Стамбул и хочет провести в «Реале» еще один сезон – до завершения своего действующего контракта, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее появилась информация, что мадридцы рассматривают возможность расторжения соглашения с 33-летним игроком, который большую часть минувшего сезона пропустил из-за проблем со здоровьем.